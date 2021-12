Barravento vai retomar área do Bar da Brahma

Barravento em 31.03.10 (Foto: Manuela Cavadas | Ag. A TARDE)

A Barravento Turismo Ltda, empresa que tem a concessão de uso da área onde funcionou o Bar Barravento, que pertence à União, pediu o destrato do contrato de locação à empresa que implantaria no local o Bar da Brahma e assume a construção, a partir desta segunda, 9, de um beach club no local.

A decisão foi tomada depois que a Prefeitura de Salvador anunciou que iria desapropriar a área e transformá-la numa praça com academia e outros equipamentos para a cidade. O espaço que deveria abrigar o bar da cervejaria está abandonado e, até hoje, a obra que já deveria ter ficado pronta, nunca recebeu um único tijolo.



***

Nos dois últimos carnavais, o terreno foi usado para instalar o camarote da Brahma. Este ano, a cobertura do espaço desabou durante a folia. Sorte ter sido no fim da madrugada, quando já não havia ninguém no local.



***

O diretor de Desenvolvimento Econônico da Prefeitura de Salvador, Sérgio Vilalva, disse que o município deu um ultimato à empresa do Bar da Brahma para que as obras fossem iniciadas imediatamente. "Não estamos dificultando a viabilização do projeto do bar, ao contrário, queremos investimentos e equipamentos importantes para o bairro, mas não parece ser esse o interesse deles, por isso estabelecemos um prazo, para que apresentem uma definição".



***

Na avaliação da Prefeitura, o que os empresários vinham demonstrado até agora é que o único interesse era segurar a área para fazer camarote no Carnaval. "Isso não vamos permitir de forma alguma".

***

A empresa, que ora se apresenta como Karuma Bar e Restaurante ora como Diverti Eventos, primeiro afirmou que estava aguardando o alvará da Prefeitura para dar início às obras. Mas o sub-secretário da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Sérgio Guanabara, desmentiu. "Emitimos o alvará no dia 10 de junho e até hoje eles não fizeram nada no local. Cobramos uma definição sobre o investimento e eles ficaram cozinhando a história".



***

Questionada sobre a liberação do alvará, a Diverti Eventos, que se apresenta como empresa mãe da Karuma, responsável pelo Camarote Brahma e pelo Bar da Brahma Salvador, voltou atrás e confirmou já ter o alvará, porém só iniciará a construção e montagem após definições do proprietário do imóvel Barravento. Diante do imbróglio e da possibilidade de perder a área, a família que detém a concessão afirma não ter nenhuma negociação com nenhuma das duas empresas, mas com Play Work, e decidiu pela suspensão do contrato de locação.

***

A Diverti afirmou que o camarote Brahma em 2016 está mantido. "Se não no Barravento, será em outro lugar", disse em nota. Também por meio de nota, a Ambev informou que este não é um projeto proprietário da Ambev, e sim da Diverti, que tem a concessão de uso da marca Brahma. Por isso, não comentaria o assunto. Pelo visto, tem muito caroço neste angu.

Mestre Sabiá leva capoeira à Praga

De 4 a 6 de dezembro, o capoeirista baiano Mestre Sabiá estará com seu projeto Ginga Mundo, em Praga, na República Tcheca. Este ano, Sabiá, que recentemente inaugurou a sede da escolinha de capoeira, a Mandinga, na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho, já levou seus projetos a diveros países da Europa.

Reconhecimento

A decana da decoração na Bahia, Sizininha Simões, e o historiador Chico Senna serão homenageados pelo Núcleo de Decoração da Bahia, com o Prêmio Núcleo Destaque 2015, numa superfesta, quarta-feira (11), no Solar Cunha Guedes. O reconhecimento é pela contribuição da dupla no mercado de decoração.

Retorno do guerreiro

André, Pepe e Sandra Faro rindo à toa com a volta ao balcão (Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

Foi grande a repercussão nas redes sociais sobre a volta do empresário Pepe Faro ao ramo de delicatessens. No dia da abertura do Almacen Pepe, ele e os filhos, André e Sandra, não escondiam de ninguém a felicidade de ter um espaço de venda direta sob seu comando. Estes, com certeza, nasceram pro comércio.

Trilogia brutal

As belas paisagens de campos e praias que foram cenários de guerra mundo afora é o tema das três exposições que o artista alemão Stephan Kaluza vem mostrar aos baianos. Campos de Batalha será aberta quinta (12), 19h, na galeria Luiz Fernando Landeiro. Amanhã ele abre Seguindo a Carne, no Palacete das Artes e, no dia 24, ele mostra Rio Reno, no Goethe Institut.

Baiana ganha mais importante prêmio de arte do país

A artista visual feirense Virginia de Medeiros, radicada em São Paulo, ganhou o Prêmio Pipa de Arte Contemporânea, o mais importante do país, na categoria voto popular. Fábula do Olhar, a obra vencedora, que está em cartaz no Museu de Arte do Rio, é um registro de moradores de rua feito em Fortaleza. Virginia ainda concorre ao prêmio final do júri, na quarta-feira

