Barra Hall deverá fechar para dar lugar a um mercado chique

A casa de shows Salvador Barra Hall, na Associação Atlética da Bahia, está com os dias contados. Os sócios, entre eles o secretário municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani, não estão satisfeitos com a baixa lucratividade e querem passar adiante o ponto pelo qual pagam mensalmente R$ 35 mil de aluguel.

Pelo menos dois grupos disputam o espaço: o Cencosud, dono da Perini e do G. Barbosa, e o Vinci Partners, proprietário da rede Le Biscuit. Fonte ligada à coluna garante que as negociações com o grupo chileno estão bem avançadas.

A rede pretende instalar ali uma loja nos moldes da Perini para comercializar produtos especiais e selecionados. O contrato entre o clube e o Barra Hall foi renovado no ano passado por mais três anos, restando portanto mais dois anos de vigência.

Foto: Arestides Baptista | Ag A TARDE

Emar Batalha abre loja em Salvador

A designer de joias Emar Batalha inaugura, no próximo dia 2 de outubro, às 18h, a primeira loja de sua marca em Salvador. O espaço vai funcionar no Shopping Apipema Center, no Jardim Apipema. A capixaba, que faz sucesso entre as globais, vai trazer junto a atriz e modelo Giovanna Ewbank, mulher do ator Bruno Gagliasso, para a festa de inauguração. A designer aproveita para lançar também sua nova coleção, batizada de Twist. Esta é a quinta loja da designer. As outras são em Vitória, São Paulo e Brasília.

Antiquário

Após meio século na Ladeira da Praça, a Casa Moreira, o mais antigo antiquário da cidade, mudou de endereço. A falta de segurança levou o espanhol José Luiz a se instalar no Largo do Rio Vermelho. "No Centro, fui assaltado três vezes", conta.

A menina que deu vida a Maria Rita

A atriz Sophia Brachmans (foto), de 8 anos, em cena como Irmã Dulce no filme homônimo que estreia em novembro em todo o país. Áícha Marques interpreta a mãe do Anjo Bom da Bahia

Foto: Divulgação

Estilista disputa torneio de tênis

Estilista preferido de dez entre dez homens elegantes do Brasil, o paulistano Ricardo Almeida não é bom apenas no corte e costura. É também um exímio jogador de tênis. Hoje e amanhã, ele disputa torneios durante o Inter Business Tennis 2014, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte.

Chef em Sampa

A linha de produtos da Babette, criada pelo belga Laurent Rezette, radicado há 11 anos na Bahia, chegou ao mercado paulista. Os pratos gourmet, na linha chef em casa, agora integram o mix de produtos das redes Walmart e Sam´s Club.

Férias

Nos próximos dias 4 e 11 de outubro, a coluna será assinada pela colega Mariana Paiva. É que neste curto período estarei em férias. Já no dia 18 de outubro, espero estar de volta cheio de novidades e com as energias renovadas. Um abraço a todos e até a volta.

