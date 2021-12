Baiano concorre a quatro prêmios Grammy Latino

Álbum do ano, álbum de rock em língua portuguesa, melhor projeto gráfico de capa e melhor álbum de engenharia de gravação. São esta quatro as categorias que o disco The Old Road, o sexto da carreira do instrumentista baiano Álvaro Assmar, está concorrendo ao Grammy Latino, em novembro. "Fiquei surpreso e feliz. Quando a gente produz, faz o melhor, mas saber que está entre os melhores num meio tão competitivo nos traz aquele sentimento da missão cumprida", diz.

Tempos duros

A crise fez nascer um novo modelo de negócio entre as mulheres baianas que circulam pelos requintados salões. No melhor estilo privê, elas estão promovendo bazares com lista de convidadas restritas. Tudo no maior segredo. O objetivo é passar adiante bolsas, roupas e acessórios de grifes estrangeiras. É a chamada sustentabilidade grifada.

Amor à Barra I

A associação de moradores da Barra (Amabarra) resolveu encarar a crise que se abateu no comércio do bairro desde sua requalificação com uma campanha de incentivo ao consumo local. Desde a semana passada, a campanha Vivo Aqui, Compro Aqui vem oferecendo descontos e vantagens aos moradores que consomem no comércio local.

Amor à Barra II

O resgate dos bons tempos do bairro não para por aí. De acordo com o presidente da Amabarra, Waltson Campos, a próxima campanha, ainda sendo gestada, terá o objetivo de resgatar a autoestima dos moradores com relação ao bairro. "Os moradores perderam o orgulho de viver aqui e é esse orgulho que queremos reaver com a próxima campanha".

Lá vai o Ilê

O Ilê Aiyê está entre os finalistas do 27º Prêmio da Música Brasileira, que consagrará os vencedores no dia 22 de junho. O bloco é destaque na categoria grupo regional com o álbum Bonito de se Ver. "Para nós é muito importante ter um trabalho reconhecido por uma premiação dessa magnitude", declarou Vovô do Ilê.

Soho no Rio

Com filiais em Brasília, Fortaleza e Miami, o restaurante de comida japonesa Soho escolheu a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, para instalar sua nova unidade, aberta esta semana. Com uma área de quase 500 m², o novo restaurante de Karine e Jel Queiroz teve projeto assinado pelo arquiteto Ivan Rezende.

De volta ao Farol

Daniela Mercury volta a se apresentar no Farol da Barra nesta terça, às 20h, durante a Cerimônia de Celebração Coca-Cola da passagem da tocha olímpica pela cidade. A cantora, que também conduzirá a tocha, vai dividir o palco com Thiaguinho e com a banda mineira Jota Quest. A montagem do palco já começou.

O olhar irreverente de Ruy Carvalho

Itinerário do Olhar é o nome da exposição do artista visual Ruy Carvalho que acontece de 24 de maio a 19 de junho, no Palacete das Artes Rodin. O vernissage está marcado para as 19h.

Festa das esculturas em Ondina

Roberto e Cristina Alban foram os anfitriôes da exposição da escultora Iole de Freitas que está em cartaz na Roberto Alban Galeria de Arte, em Ondina. A curadoria é de Marc Pottier.

Mercado Modelo ganha novo projeto

A arquiteta Kiki Meirelles é a autora do novo projeto de restauração e requalificação do Mercado Modelo. As obras, previstas para iniciar no começo de 2017, abrangem a melhoria de restaurantes e dos bares e uma Galeria de Arte, além de uma Sala de Exposições que terá os saveiros como tema. A escolha de Kiki pela Prefeitura de Salvador para tocar o projeto, segundo ela, foi pela sua experiência na área de preservação e recuperação de patrimônios arquitetônicos. A intervenção já foi aprovada pelo IPHAN e o subsolo vai receber um espelho d´água.

Do Planalto Central para Pernambués

Jaques Wagner, que está desempregado, foi convidado por Mário Kértész para trabalhar na Rádio Metrópole. O convite foi feito no ar, sexta-feira, durante entrevista com o ex-governador. Wagner revelou ao radialista que a proposta o agradava, mas que poderia pensar mais adiante, porque no momento está engajado na defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. "Seria bom ser comentarista político, mas agora tenho ainda uma missão em Brasília", declinou o ex-ministro.

Lista restrita

Recém-inaugurado, o charmoso restaurante Bovary, no Rio Vermelho, vai reunir um grupo de formadores de opinião nesta terça para conhecer o seu menu degustação. O encontro está marcado para as 20h. A casa, que já caiu no gosto dos baianos, tem projeto sofisticadíssimo, assinado pela arquiteta Cíntia Borja.

Palácio Rio Branco I

A Sala dos Espelhos, uma das áreas abertas ao público para visitação no Palácio Rio Branco, não tem mais este fim. A área foi ocupada pela equipe da Bahiatursa que deixou o Centro de Convenções para se juntar ao staff da Secretaria de Cultura do Estado, na ex-sede do Governo do Estado.

Palácio Rio Branco II

O prédio, que foi restaurado em 2010 e passou a abrigar a Secretaria de Cultura do Estado, é tombado, por isso não pode ter adaptações. Para preservar o piso, instalaram carpete sobre o piso. Procurada, a Bahiatursa não se manifestou até o fechamento da edição.

Duas linhas

Clóvis de Barros Filho

filósofo faz palestra no dia 14/6, às 19h, no Hotel Fiesta

Casabella

Novo showroom será aberto terça (24), a partir de 12h

Nívea

promove show de rock, hoje, às 17h, na Pituba

Coz2 Garage Co.

hamburgueria no Rio Vermelho inaugura na terça, 16h

Mônica e Paola Gallas

levam as comidinhas do Meu Bistrôt, sábado, ao Iberostate

