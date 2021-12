Baiana que trabalha no New York Times, lança livro nos EUA

Única brasileira na equipe do The New York Times, a baiana Fernanda Santos vai lançar, no dia 3 de maio, nos EUA, o livro The Fire Line: The Story of the Granite Mountain Hotshots and One of the Deadliest Days in American Firefighting. A obra, que conta a história de 19 bombeiros mortos durante um incêndio florestal no Arizona - o maior número desde os ataques de 11 de setembro em Nova York, é resultado das mais de 100 horas de entrevistas realizadas pela repórter em cinco estados americanos. A ideia de Fernanda, é lançar a obra também no Brasil. Está definindo a editora. "Foi um trabalho imenso que me levou a descobrir o verdadeiro significado da palavra lealdade e a importância do trabalho de equipe", disse à coluna.

Samba no pé

Zélia Duncan se rendeu ao samba. No dia 4 de março, às 21h, no Teatro Castro Alves, a cantora faz show da turnê do disco Antes do Mundo Acabar, que gravou recentemente com músicas do brasileiríssimo gênero.

Para poucos

Licia Fabio vai promover sua tradicional feijoada em homenagem a Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, no Zank Hotel, no Rio Vermelho. A festa, que será animada pela cantora Márcia Freire, promete reunir 500 pessoas. O evento é só para convidados, por isso, a corrida para entrar na seleta lista da promoter já começou.

Dupla paulista assina estampas na Barra

Por falar em Licia Fabio, seu camarote no Monte Pascoal tem como tema Alicia na Terra das Maravilhas, uma homenagem à Bahia. O espaço, para 500 convidados, tem projeto de Marcelo Borges e Arthur Athayde e camisetas assinadas pela Daslu com estampas criadas pelos designers Attílio Baschera e Gregório Kramer.

Saudade de casa

Depois de anos sem férias, o ator Othon Bastos dedicou-se a uma semana de ócio na sua Bahia. Visitou a família, reviu amigos e matou a saudade da comida baiana. Terça voltou ao Rio para ensaiar uma peça de autoria João Ubaldo Ribeiro e se ambientar com a personagem da minissérie Tiradentes, que vai ao ar pela Globo.

Fatboy Slim festeja 10 anos de folia

Dez anos depois de estrear no Carnaval da Bahia, o top DJ Fatboy Slim volta este ano para animar a última noite do camarote Skol Beats Spirit. A festa tem assinatura do clube Green Valley, eleito o melhor do mundo, onde foi lançada a cerveja verde da Ambev.

Flores de Vic Meirelles para a Bahia

O designer floral Vic Meirelles lança, dia 1/2, 16h, na Irá Salles, no Caminho das Árvores, seu livro de decoração de festas. Editada pela 3R Studio, a obra tem 320 páginas e custa R$ 250.

Meninas baianas criam linha de lenços para a Melissa

A marca de calçados Melissa reuniu, na última quinta, a turma da moda, no Trapiche Barnabé. O evento marcou o lançamento da coleção de lenços, inédita e limitada, intitulada Melissa com Dendê, com estampas desenvolvidas por um grupo de nove meninas baianas que representam o estilo da cidade em diversas áreas. A lista é formada por Carol Castro, Paula Magalhães, Pamela Luccíola, Luana Dórea, Paula Quintella, Juliana Viena, Ellen Trindade, Luma Nascimento e Thaís Muniz.

Duas Linhas

Gil Vicente Tavares lançou o livro A Herança do Absurdo, quarta, na Ufba

Camarote Bar Brahma lista de celebridades inclui cantores Thiago Abravanel e Fiuk

Polêmicas Contemporâneas especialistas debatem Carnaval segunda, 25, 19h, na Faced/Ufba

Eudora / Grupo Boticário apresenta linha para a folia, segunda, 25, 10h, Casa de Tereza

Já estamos na contagem regressiva para o Carnaval. Qual sua melhor lembrança da festa?

Tenho muitas boas lembranças. A primeira, é da Av. Sete com tia Itis e primos vendo as caretas passar. Outra é a da 1ª vez que vi um trio elétrico na Ladeira de São Bento, como Caetano e Novos Baianos, aquela multidão. Depois, de cantar no trio com Armandinho, Peri e Carlinhos Caldas no Pike" - Jussara Silveira | Cantora

"Lembranças do tempo em que a festa era uma grande confraternização, onde reencontrávamos os amigos e a sociedade dava grandes festas de alto estilo e o povo celebrava da mesma forma. Era o nosso momento, onde não havia lugar melhor no mundo que Salvador" - Marcelo Kruschewsky | Artista visual

"Minha melhor lembrança foi ver Daniela Mercury no trio do Paes Mendonça, linda, leve, era um tempo em que podíamos curtir a rua. Outra lembrança boa era do tempo em que na Barra só saíam trios independentes com aquele pôr-do-sol maravilhoso do Farol" - Marlon Gama | Arquiteto

