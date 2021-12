Baby Beef Salvador vai abrir em abril

Tendo à frente o empresário Marcos Alvarez, que há dois anos comprou a churrascaria Villas e revendeu no final deste ano, o imóvel que abrigou o antológico Baby Beef Paes Mendonça e o Pobre Juan, abrigará, entre o final de março e meados de abril, o novo Baby Beef Salvador. A casa, que está passando por uma repaginada, quer resgatar o clima do passado. "Mas focado na modernidade", ressalta Alvarez, para quem o bar, que foi ponto de encontro de empresários e políticos nos anos 1990, será um dos destaques. "Diariamente tenho me reunido com a equipe para ajustar tudo".

Foi mas volta

Cristiano Mells, o big boss do Pobre Juan, que fechou as portas esta semana, está procurando um lugar para abrir uma outra unidade do restaurante em Salvador. O paulistano diz que a decisão de vender o ponto ao lado do Hiper Bompreço, no Iguatemi, foi em função de uma proposta irrecusável que recebeu. "Não desistimos da praça, estamos estudando a Bahia Marina ou o Shopping Barra".



M. Checon quer ampliar atuação no Carnaval de 2017

Responsável pela cenografia do camarote Salvador, a paulista M. Checon, que tem no portefólio clientes como a Fifa, Rock in Rio e a Rio 2016, trouxe para seu staff a baiana Juliana Ferraz que, durante nove anos, dirigiu o comercial do Grupo Glamurama. Na nova casa, Ju Ferraz, como é conhecida, tem a missão de expandir os negócios da empresa de Marcelo Checon, não só no Brasil como no mercado internacional. Na primeira semana como diretora comercial, Ju diz que a sensação é de ainda estar no Carnaval de Salvador. A referência tem a ver com uma das missões que recebeu: ampliar a atuação na área de eventos na capital baiana. O camarote Expresso 2222, que até este ano teve a cenografia assinada pela Sonja e Núbia Eventos, está na mira da M.Checon.

Descuido - Não dá para compreender porque as obras de recuperação de áreas urbanas realizadas em Salvador recentemente não incluíram o aterramento das fiações. Os fios expostos enfeiam a paisagem e expõem as pessoas a riscos. Espera-se que a obra de requalificação que o governo do estado está planejando para o Centro Histórico contemple este importante item. Baianos e turistas agradecem.

As poderosas

Salvador vai entrar na rota do bem sucedido Bloco das Poderosas, que a cantora Anitta comanda no Rio. Segundo ela, a vinda do bloco para a folia baiana só não aconteceu em 2016 porque sua agenda foi puxada e ela ficou sem tempo de articular a vinda.

Paquera

O "namoro" de Ruy Espinheira Neto com a Diverti Eventos, que faz o camarote Bar Brahma em São Paulo e Salvador, pode render novos trabalhos para o arquiteto baiano. Ruy, que assinou o espaço baiano este ano, foi a São Paulo, a convite dos executivos da empresa, para conhecer a estrutura de lá.

"Chez Bernard foi uma mega-sena"

Há um ano o chef Rui Carneiro vinha negociando a compra do tradicional restaurante do qual se tornou dono esta semana. Mudanças por lá? Nenhuma. "Tá bom do jeito que está", diz.

Cervejaria contra o Aedes Aegypti

O presidente da Ambev, Bernardo Paiva, e os vice-presidentes da companhia, visitaram ontem bares, restaurantes e residências em São Paulo para distribuir materiais com orientações de como evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. A ideia é expandir as ações para todo o território nacional com a participação dos 32 mil funcionários.

Das mais belas

A Baía de Todos-os-Santos entrou no seleto clube que reúne as mais belas baías do mundo, de 27 países. A BTS concorreu com duas outras candidatas, ambas do Japão. A defesa foi feita pelo presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil - Bahia, por iniciativa do da Salvador Destination e da prefeitura de Salvador.

Atemporal

Quem pensa que os jovens não se interessam por assuntos domésticos, teria se surpreendido com a plateia que lotou a Mimo do Céu, no Itaigara, na quinta, para assistir à palestra de Thais Senna, criadora do site Vamos Receber, que tem quase 300 mil seguidores. Após o evento, Thereza Góes brindou com muitas vendas.

Mais

Estava mais do que na hora de o poder público autorizar o transporte de animais de estimação nos ônibus coletivos. Afinal, como fazer se o seu bichinho tem um problema de saúde e precisa de atendimento médico, por exemplo, e o dono não tem como transportá-lo até uma clínica? Os horários são restritos, mas a iniciativa é bem bacana.

Menos

Claudia Leitte recebeu autorização do Ministério da Cultura para captar R$ 356 mil pela Lei Rouanet para publicar um livro. A cantora voltou atrás, mas convenhamos que não pegou bem pra ela. Está na hora da lei que veda a participação de projetos que podem se bancar entrar logo em vigor. A Lei do TCU foi aprovada em 3/2. Passou da hora.

A bola da vez da fotografia da atualidade

Festejado como um dos mais promissores fotógrafos da nova geração, o mineiro Pedro David inaugura no dia 3 de março, às 20h, a exposição Espiral Contínua, na Roberto Alban Galeria de Arte, no Rio Vermelho. Trinta e sete fotografias das principais séries desenvolvidas pelo artista integram a mostra. Autor de livros como Paisagem Submersa, a obra impulsionou a fotografia brasileira ao criar um fotojornalismo-documental-ficcional no qual o imaginário e o poético faziam parte da história. Pedro David já expôs seu trabalho no Museu de Arte Moderna da Bahia, em 2013.

adblock ativo