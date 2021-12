Baby Beef reabre com homenagem a Paes Mendonça

Os empresários Marco Alvarez Filho, Marco Alvarez e o maître Santana festejam a volta do Baby Beef com o recepcionista Erondino de Jesus - Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

Sob o comando do empresário Marco Alvarez, o Baby Beef reabre nesta quarta, 20, em sistema de soft opening, para o almoço e jantar. O restaurante, que já foi o mais badalado da cidade, volta à cena com o sobrenome do atual dono acrescentado à marca e com a missão de resgatar o clima de clube idealizado por seu fundador, o empresário Mamede Paes Mendonça, nos anos 1980.

Para isso, Alvarez resgatou o chef Zaqueu Novaes, o recepcionista Erondino de Jesus e o maître Santana, que agora assumirá também a gestão da operação ao lado do filho de Alvarez, Marco Alvarez Filho. Ícones da gastronomia da casa, como os cortes de carnes especiais e o couvert, estarão de volta ao menu. "Vamos trazer de volta os itens que ficaram na memória dos baianos e acrescentar outros", explica Alvarez, que desde pequeno frequentou a casa.

Como não podia deixar de ser, Baby Beef Alvarez vai trazer de volta o seu bar que durante mais de três décadas foi ponto de encontro de políticos, empresários e personalidades baianas. Para reverenciar o seu criador, Alvarez criou um memorial para abrigar peças do acervo de "seu" Mamede, que foram doadas pela família do inesquecível varejista.

Noite alta

Paulo César e Moema Ribeiro movimentaram Alphaville, na noite de quinta-feira, para homenagear a colunista social Janete Freitas. Dentre os convidados, o arquiteto Maurício Menezes, o dermatologista Paulo Barbosa, o hoteleiro Cícero Sena e Verinha Luedy.

Surf no Forte

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte entrou na onda do surf. O hotel vai sediar o coquetel de abertura do Praia do Forte Pro, etapa Qualifying Series da World Surf League (WSL) do Mundial de Surf,com atletas e convidados, no dia 25/4.

Thereza Priore continua na Marina

A marca baiana de Adriana Régis vai esticar a temporada da sua pop up na Villa CR, na Bahia Marina. A previsão era fechar em abril, mas o público pediu e renovou até o verão 2017

Momento tiete em Milão, na Itália

Tatiana Amorim, da Toque da Casa, aproveitou a estada em Milão, onde participa do Salão Internacional do Móvel, para tietar o designer francês Philippe Starck, o papa do design

História contada

Será nesta terça-feira, 19, às 19h30, o lançamento do livro das sócias-fundadoras do Laboratório Sabin, Janete Vaz e Sandra Soares Costa. Empreendendo Sonhos narra a belíssima história da dupla que criou e transformou o Sabin numa das empresas mais premiadas do país

Contos & cantos

A Cantão vai promover, nesta quarta (20), das 16h às 20h, no Solar Café no Palacete das Artes, a terceira edição da série de livros Metrônomo, da Pipoca Press, que tem como autora a cantora baiana Márcia Castro, que está preparando um pocket show como trilha sonora.

Prestígio

Diretor teatral do grupo Ateliê Voador e secretário de Cultura do município de Madre de Deus, Djalma Thrüler será homenageado em Viçosa, Minas Gerais, com a comenda Tiradentes, em maio. O reconhecimento é pelo trabalho de fomento à cultura desenvolvido no município baiano.

Glamour

Recém-chegado da África, o comodoro do Yacht, Marcelo Sacramento, está preparando um baile de gala para a noite do dia 20 de maio, a partir das 22h, no salão principal. A festa será cercada de glamour e embalada pela orquestra de Marcelo e Ítalo e exigência do traje passeio completo.

Impeachment

Este domingo tem votação no Congresso Nacional para decidir se a presidenta Dilma Rousseff permanece ou deixa o Palácio do Planalto. Independente de qual seja o resultado, nossa torcida é para que as coisas se acomodem e a economia volte a crescer para que tenhamos dias melhores dos que estamos vivendo hoje.

