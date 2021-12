Arena Fonte Nova vai ganhar shopping

A Arena Fonte Nova deve ganhar, em breve, um shopping center de porte médio. A Fonte Nova Negócios e Participações, consórcio composto pelas construtoras Odebrecht e OAS, que administra o complexo cultural e esportivo, já concluiu os estudos de viabilidade técnica e de mercado e deve apresentar o projeto arquitetônico nos próximos dias. De acordo com o presidente do consórcio, Marcos Lessa, o empreendimento deverá ser erguido na área onde atualmente funciona o estacionamento. Caso o cronograma previsto pelo consórcio seja mantido, as obras começarão no final deste primeiro semestre.

Transalvador

Decisão acertada A Transalvador teve, enfim, um gesto de sensatez ao suspender a decisão de interditar por 40 dias duas das faixas da Avenida Bonocô. Desde a primeira semana de fevereiro, quando as pistas foram bloqueadas, o trânsito ficou um caos naquela que é uma das mais importantes vias de acesso da cidade. Agora, os bloqueios só acontecem nas madrugadas e nos finais de semana.

Porta da frente da Casa do Comércio

Cotado para integrar o staff de humoristas da Globo, o comediante Rafael Infante, do grupo Porta dos Fundos, agendou para os dias 24 e 25 de abril as apresentações de seu espetáculo solo, Infantaria, na Casa do Comércio. A produção está a cargo de Marlucie Sie.

Bar e camarote Brahma confirmados

O incidente com o camarote Brahma no Carnaval não alterou os planos da Ambev de transformar o Barravento no Bar Brahma. As obras de reforma do espaço, a cargo do arquiteto Sidney Quintela, começam em abril. Quem garante é um dos sócios do bar, o paulista Cairê Aoás. "Inauguramos em outubro". Apesar dos problemas vividos pela marca nos últimos dois anos (no primeiro, o camarote foi considerado o mico do ano; no segundo, quando tudo ia perfeito, a cobertura desabou dois dias antes do fim da festa), o camarote está confirmado em 2016. "A operação do Camarote Bar Brahma nos quatro dias que funcionou este ano, foi um sucesso. Isso garante o retorno no ano que vem", disse. Segundo Aoás, o projeto do bar foi pensado para, no carnaval, receber as adaptações necessárias para abrigar o camarote.

Mais axé

Os 30 anos do axé music serão lembrados na Virada Cultural paulista durante os dias 16 e 17 de maio. As secretarias de cultura da Bahia e de São Paulo estão discutindo os nomes dos artistas baianos que se apresentarão por lá. Ivete, Daniela e Brown estão bem cotados.



Teatro no Palacete das Artes

O Palacete das Artes vai se abrir para o teatro. Os atores Ciro Sales, Lis Luciddi e Mariana Moreno estreiam lá, no dia 14/2, às 20h, o espetáculo Apartamento 1201, texto de Aícha Marques.

Apagão no Lacerda

O Elevador Lacerda sofrerá um apagão no dia 28/2, das 20h30 às 21h30. Nada a ver com falta de energia. O equipamento turístico aderiu ao movimento Hora do Planeta, encabeçado pela organização World Wide Fund for Nature.

Aventuras na boleia de um caminhão

Catarina Guedes lançou nesta semana, em formato digital (e-book), a obra Isadora, Sua Camisola La Perla e a BR , o primeiro de uma trilogia que conta as aventuras de uma intrépida jornalista. Nos próximos dias, a autora começa o laboratório para o segundo. Parte de carona, na boleia de um caminhão, pelas estradas baianas.

De volta ao cenário

Vencedor de 14 prêmios, inclusive internacionais, o filme A Coleção Invisível, de Bernard Attal, vai cumprir temporada de exibição na região cacaueira baiana, onde teve suas locações. Começa dia 5, em Itabuna, e segue por Ilhéus, Camacã e Buerarema.

Microfisioterapia

A fisioterapeuta Taise Neves abre nesta quinta, às 17h, a Clínica Via Paris Esthétique, no Salvador Shopping. Uma das especialidades será a microfisioterapia, da Ecole de Microkinesitherapie, da França.

Aposta na Barra

Joane Freitas, da Casa Kaiada, continua apostando na Barra, onde está há 12 anos. A empresária está reformando a loja que inaugura novo showroom no final de março, com uma nova e moderna fachada.

Chef estrelado

O chef Ricky Sauri, ex-Nobu (Los Angeles e Bahamas) é quem vai comandar a cozinha do Soho Bay, que Karine e Jel Queiroz abrem, em soft open, dia 9, na baía de South Beach, em Miami. No dia 2/4 o casal faz a inauguração oficial.

