Arena abaixa som, antecipa horário e volta a realizar shows

A Arena Fonte Nova antecipou o horário dosshows para 20h, contratou uma empresa especializada em acústica e monitoramento do volume de som e vai anunciar esta semana a volta dos eventos musicais. O primeiro espetáculo, que vai reunir Maria Rita e Marcelo Jeneci, está previsto para 15 de agosto, dentro do projeto Som na Fonte. Os ingressos custam R$ 70, o primeiro lote. A iniciativa é da própria Arena, em parceria com a Palco Produções. O projeto segue com shows de Skank, Alceu Valença, Elba Ramalho e Paralamas, em datas a serem definidas. A Arena, que agora é dirigida por Sinval Andrade, o mesmo diretor do Maracanã, ajustou todas as questões que levaram a Justiça a impetrar uma liminar proibindo a realização de shows na Fonte.

Nizan Guanaes entre Gustavo Queiroz e Claudio Carvalho: trabalho em parceria (Foto: Luisinho Moura | Divulgação)

Agência de Nizan Guanaes terá sede na Bahia Marina

Desde que integrou a Morya ao seu grupo, o ABC, o publicitário Nizan Guanaes não para de trazer novidades para a agência comandada por seus sócios Fernando e Claudio Carvalho e Gustavo Queiroz. A mais nova é a mudança de endereço. A partir de outubro, a Morya passará a funcionar no prédio antes ocupado pelo extinto restaurante Mercearia de Todos-os-santos, na Bahia Marina. As obras de reforma, sob o comando do arquiteto Davi Bastos, estão a todo vapor. Já para entrar no clima do novo endereço, os publicitários escolheram o Café do Forte, na mesma Av. Contorno, para festejar os 59 anos da agência

A casa é sua

A rede de lojas Camicado chega a Salvador. A primeira unidade da marca de objetos de casa e decoração será inaugurada em agosto, no Salvador Shopping. Com 559 m², a loja recebeu investimento de quase R$ 2 milhões e terá espaço gourmet para cursos.

Na cozinha

Outra marca de produtos para casa que aporta em Salvador é a T store. Na próxima sexta-feira (24), Clóvis Tramontina pilota a inauguração da loja - a primeira no Nordeste e segunda do Brasil-, às18h, no Atlântico Center, na Pituba.

Desapego

Larissa Luz quer, a todo custo, perder o rótulo de ex-cantora de axé. Depois de atuar em musicais no Sudeste, ela volta a Salvador para comandar a festa Maquinafro, dia 31, 21h, no Commons Bar. Otto e Atooxaa participarão.

Menu aprovado

João Telles criou cardápio novo para o seu tradicional Saúde Brasil. Os novos pratos, assim como as bebidas criadas pelo chef, seguem a linha natural adotada pelo restaurante. Na ultima quinta-feira, Telles comandou uma degustação para convidados. Aprovação geral!

Expertise

Sandra Haas é a nova gerente geral do Bahia Othon, em Ondina. Com mais de 30 anos de experiência no setor hoteleiro, que inclui passagens pelas redes Sofitel, Accor, Mariott, Renaissance, Costa do Sauipe e Deville, Sandra chega ao Othon com grande expertise.

A coreógrafa e bailarina Larissa Adami agora se dedica às crianças (Foto: Djalma Santos | Divulgação)

Bailarina promete encantar, ninar e entreter os bebês

A bailarina Larissa Adami, que dirigiu a Escola Contemporânea de Dança, ao lado de Fátima Suarez, está de volta à Bahia, depois de se especializar em Lima, noPeru. Adami inaugurou esta semana, na Ladeira da Barra, o Espaço Canguru, voltado para o desenvolvimento dos bebês e primeira infância com atividades e estímulos desenvolvidos para a linguagem, motricidade fina e grossa, sentidos, parte social e cognitiva. "O trabalho, que já está sendo bastante procurado, é adequado a cada idade e faz diferença no desenvolvimento dos pequenos".

Boulevard 161 atrai novos inquilinos

ABrinna, marca italiana de móveis planejados, abriu as portas na última quinta, no Boulevard 161. A expectativa dos lojistas do centro comercial é que a nova loja atraia público para lá. É que desde que o prédio foi arrematado por um grupo espanhol, o shopping, que já foi o endereço de luxo do design, anda caidinho.

Palácio ainda está sem dono

O leilão do Palácio Conde dos Arcos, no Garcia, que deveria ter ido a leilão no último dia 1º, não aconteceu. A expectativa da Fundação Dois de Julho é que o leilão volte a acontecer no mês que vem. O diretor da fundação, Marcos Baruch, está ansioso para saldar as dívidas da instituição.

Feira de oportunidades

Salvador vai receber, pela primeira vez, a Franchising Fair - Feira Nacional de Franquias, entre os dias 21 e 23/8, no Shopping Bela Vista. A feira, que acontece nas principaiscapitais e está na 22ª edição, é uma vitrine de oportunidades de negócios para interessadas em abrir o próprio negócio.

adblock ativo