Após 14 anos, Simone Moreno vai voltar a fazer show na Bahia

Vivendo há 14 anos na Europa, a cantora baiana Simone Moreno volta a Salvador para apresentar o show Planetas, no dia 5 de janeiro, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. A apresentação da artista será no tradicional ensaio de Gerônimo, que a convidou para revisitar o público baiano que muito dançou ao som de seus antigos sucessos, como Eh Moça, Sambaê e A Terra Tremeu,. Esta última virou o tema do bloco afro Muzenza. O show, inspirado no CD homônimo, lançado por ela em 2011, na Suécia, pela gravadora Soul Dog Records, deve reunir muitos dos fãs da cantora. Em sua passagem pela capital baiana, Moreno receberá uma homenagem pelos serviços prestados à música baiana durante a carreira nacional e internacional.

Novos tempos

Esta é a última coluna do ano de 2015. No próximo dia 5 de janeiro estarei de folga aproveitando os bons ventos do ano novo, com retorno previsto para 12/1. Aos leitores que nos acompanharam até aqui, um ano de 2016 melhor do que foi 2015. Com mais seriedade na política e com a economia do nosso país estabilizada. Sonhar não custa.



E assim se passaram dez anos...



Luís Miranda vai comemorar os 10 anos do espetáculo 7Conto com uma temporada no Teatro Casa do Comércio. A peça, dirigida por Ingrid Guimarães, que já foi vista por mais de 1 milhão de espectadores, entra em cartaz no dia 9/1 e segue até fevereiro. Aos sábados, às 21h, e domingos, às 20h.



Ano novo, casa nova



Ticiano Santana vai festejar a chegada de 2016 em seu novo apartamento de Ondina. A seleta lista de convidados do representante da Ellus para Bahia, Sergipe e Alagoas reúne apenas 50 amigos. Dentre os nomes confirmados estão o ator Luís Miranda e a artista plástica paulista Marisa Paoletti. A noitada, que terá buffets do Mignon e Gourmandise, show da cantora Tatti Aboim e play list do DJ Diego Teens, promete ser uma das mais seletivas da cidade. O amigo Joaquim Moura já avisou que vai dar canja no comando da mesa de som.



Skol Summer House



A Skol quer levar seu público consumidor para curtir as delícias do verão em sete casas de alto luxo espalhadas pela Bahia. Para participar de um fim de semana numa das casas de Salvador, Morro de São Paulo, Arraial D'Ajuda e no Litoral Norte, o interessado deve inscrever-se no endereço www. skol.com.br/verao.



Verão no vagão



O chef Gabriel Lobo e o fotógrafo e blogueiro Uran Rodrigues comandarão, a partir do próximo dia 29/12, às 14h, a primeira edição do Vila da Estação, que levará gastronomia, moda e música a Guarajuba. Um velho vagão de trem será palco das peripécias gastronômicas do chef.



Rosa choque



Astrid Fontenelle celebrou o Natal em Salvador, ao lado do filho Gabriel e do marido Fausto Franco. Daqui, a família seguiu para a Argentina, onde passa o Ano Novo. De cabelo cor-de-rosa, a apresentadora prometeu retornar no Carnaval para passar a coroa de rainha de Os Mascarados.



Duas linhas



A Barra está linda, porém árida. Que tal plantar umas arvorezinhas, prefeito?



Bom ver o metrô nos trilhos, mas sinto falta de obras de arte nas estações para humanizar



Divórcios na 3ª idade aumentaram 239% na capital. Nunca é tarde para ser feliz



Milton Santos ganha biografia de Fernando Conceição, amanhã, 15h, Sind. dos Bancários



Show e biografia de Ângela Maria



A cantora Ângela Maria vem a Salvador para o show de lançamento da biografia Ângela Maria - A Eterna Cantora do Brasil (Ed. Record, 2015), no Teatro Vila Velha, no dia 19 de janeiro, às 20h. Antes da sessão de autógrafos e de um talk-show com o jornalista, biógrafo e produtor musical Rodrigo Faour, autor da obra, a cantora faz show na sala principal do TVV. No livro, a Sapoti conta, entre uma e outra desilusão abolerada, os bastidores de sua carreira e histórias pessoais da artista que se manteve no sucesso ao longo de todos esses anos.

