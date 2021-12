Antônio Fagundes e o filho Bruno trazem Tribos para o TCA

Os atores Antônio e Bruno Fagundes estarão juntos no palco do TCA nos dias 6 e 7 de março, às 21h. Pai e filho dividirão a cena com os atores Arieta Correa, Eliete Cigaarini, Guilherme Magon e Maíra Dvorek na comédia Tribos, que já percorreu cidades como São Paulo, Rio e Lisboa (Portugal). O espetáculo, dirigido pelo premiado Ulisses Cruz, é o segundo que junta pai e filho em cena. O texto, escrito por Nina Raine, tem tiradas cruéis e inteligentes que prometem entreter a plateia. Até agosto, a produção do espetáculo pretende percorrer de norte a sul do País

Outra dança

Nem só de quebradeira vive a capital baiana. De 22 a 25 deste mês, a Caixa Cultural Salvador vai apresentar o espetáculo cênico-musical Mobamba, uma roda de samba na qual são retratados personagens sociais tipicamente brasileiros. Dirigido pela bailarina e coreógrafa carioca radicada em Brasília, Márcia Duarte, a montagem se inspira no universo do samba. Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h.



Música eletrônica sacudiu o Arraial

Pelo menos quatro mil pessoas curtiram a passagem do selo de festas Skol Summer On por Arraial d'Ajuda, no litoral sul da Bahia, no sábado passado. As gêmeas australianas da dupla de DJ Nervo, uma das principais atrações, arrebataram o público. Os executivos da Skol celebraram o sucesso da edição baiana da festa que hoje chega ao Rio. "Agora vamos centrar fogo no camarote Skol na folia baiana", disse Alexandre Costa. Pelo menos 30 celebridades já confirmaram presença no circuito Barra-Ondina, segundo ele.

Axé music

Flora e Gilberto Gil elegeram os 30 anos da axé music como tema do camarote Expresso 2222. O espaço, que funcionará de sexta a terça no mesmo local do ano passado, terá Preta Gil, Sarajane e Carla Visi na Varanda Elétrica.

Contra-ataque

O Camarote Salvador contra-atacou. Além do line up que conta com Bob Sinclair, Tiesto, Alesso, Afrojack e outros mais, anunciou apresentações do Baile do Zeh Pretim (Rio) e do rei do arrocha, Pablo, na sua praia privê. É muita sofrência à beira-mar.

Fim de linha

Dois contratos de concessão de uso de áreas por camarotes de carnaval vencem agora. O do Reino, com o Clube Espanhol, e o do Salvador, com a Prefeitura. Ambos querem renovar, mas tanto o clube quanto a Prefeitura, donos das áreas, preferem conversar só depois da folia.

Reduto de sertanejo

O Villa Mix, que reúne a constelação de estrelas da música sertaneja goiana, quer disputar espaço com o Camarote Salvador este ano. Os empresários da marca, estreiam camarote no circuito Barra-Ondina com DJS estrangeiros e cantores sertanejos, claro.

Troca de nome

Uma das estratégias da Ambev para fortalecer a marca do bar que deverá ser inaugurado no 2º semestre, foi colocar o nome do negócio já no camarote que passará a se chamar Camarote Bar da Brahma e terá cenografia de Jesuína Lomazila, da JE Eventos.

Durval de fora

Quem também está fora do negócio de blocos e camarotes é Durval Lelys. O cantor saiu das sociedades do Camarote do Reino e dos blocos Coco Bambu e Me Abraça. Durval vai puxar os dois, mas como contratado dos empresários.

Espontaneidade

Paulo Gaudenzi, do Salvador Destination, se queixa da ocupação hoteleira na folia: "Só 62%", diz ele, que defende a renovação da festa que, a seu ver, perdeu a espontaneidade. "A prova é que o Furdunço cresceu 50% e os blocos da Barra, na quarta, já são 32 inscritos".

Glamour baiano

Dois baianos estão na pop up Casa Glamurama, montada por Joyce Pascowitch, no Rio de Janeiro, para movimentar o verão carioca até meados de fevereiro. Hoje, a casa recebe exposição de joias do designer Carlos Rodeiro e faz lançamento do livro do arquiteto David Bastos.

Mudança na Brahma

O empresário Nagib Dahia, que comandou o camarote da Brahma em 2014 e que era um dos sócios do projeto Bar da Brahma, que será construído após a folia deste ano no extinto Barravento, está fora do negócio. Dahia garante que a decisão de sair foi sua, mas fontes da Ambev garantem que o mau desempenho do espaço carnavalesco no ano passado forçou o comando da cervejaria a interferir mais diretamente nos dois projetos que usam uma de suas marcas.

Reforço de luxo

Já está em pleno funcionamento um novo restaurante com a marca de Tereza Paim. O Terreiro Bahia funciona no Outlet Premium e chegou para reforçar o mix de restaurantes do shopping de Abrantes que, convenhamos, carece de novos negócios nesta área.

Duas linhas



Soho Miami

Abrirá no fim deste mês. Inauguração oficial será em março

Luiz Miranda

Volta a Salvador com 7 Conto - A Comédia, dia 31/1, no TCA

