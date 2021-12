Ana Paula Bouzas será Carmem de Cervantes

Salvador e Cachoeira estão no roteiro da turnê nordestina do espetáculo Carmem de Cervantes, encenado pelos atores Ana Paula Bouzas e Samir Murad. A montagem, que tem direção de Fábio Espírito Santo, narra o fictício encontro da espanhola com o escritor Miguel de Cervantes, a quem pede que escreva uma nova história para ela. As apresentações acontecem no Cine Teatro Cachoeirano, no dia 11 de maio, às 20h; e nos dias 14 e 15, no Teatro Gregório de Mattos.

Disputa para vaga de juiz do TRT - BA

Com 27 votos, o advogado Diego Freitas Ribeiro lidera a lista tríplice que será encaminhada à presidente Dilma Rousseff, que escolherá quem ocupará a vaga de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TR-BA). A disputa é entre ele, Nerivaldo Sebastião Almeida (24 votos) e Leonardo Reis (18).

Praia do Forte, das tartarugas e baleias

A partir desta semana, os visitantes da Praia do Forte contarão com o Espaço Baleia Jubarte. O centro de visitantes do Projeto Baleia Jubarte, que atuará em parceria com o Projeto Tamar, reabre suas portas em um novo formato, pensado para entreter e educar sobre o meio ambiente marinho. O espaço funcionará ao lado do Parque Klaus Peters.

Seis por meia dúzia

Nem bem anunciou a retirada da bandeira vermelha que onerava os consumidores, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou as concessionárias a taxar em mais de 10% de aumento a conta de energia. A decisão reforça a tese de que as agências reguladoras legislam para as empresas.

Provedor da Santa Casa fará palestra no Rio de Janeiro

Provedor da Santa Casa da Bahia, Roberto Sá Menezes foi convidado para ministrar uma palestra no VIII Seminário Terceiro Setor e Parcerias na Área de Saúde - Organizações Sociais, Oscips e Fundações, que será realizado no Rio de Janeiro, dias 12 e 13 de maio. Sá Menezes adianta que falará sobre o modelo organizacional social e os gestores do SUS da unidade baiana.

Streetwear

Tininha Viana assina a curadoria do projeto de moda Universo Urbano, do Shopping Piedade. A consultora de moda e estilo ressalta o segmento streetwear que, diz ela, é a vocação do centro da cidade.

Enogastronomia

O chef Rui Carneiro vai comandar jantar enogastronômico, nesta quarta, 21h, no Chez Bernard. No menu, lulas, lagostins etc, harmonizados com vinhos da Vineria. As reservas já estão sendo feitas.

Festa exclusiva

O arquiteto potiguar Renato Teles assina o novo show da Nino Nogueira Décor, que será aberto quarta (27), 19h, no Rio Vermelho. A festa, que terá ainda a vernissage de Ara Teles, é só para convidados.

MAIS

Mais que merecidamente, a Chapada Diamantina foi eleita pelo Portal Terra como uma das 20 grandes maravilhas da natureza ao redor do mundo.

MENOS

No último domingo, os brasileiros conheceram seus representantes na Câmara de Deputados e não gostaram. Esperança para a próxima eleição.

