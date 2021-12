Amigas fazem roteiro turístico para amantes da gastronomia

Movidas a boas viagens e culinária de ponta, três amigas e parceiras profissionais se uniram para fazer da gastronomia o ponto de partida - e chegada - de viagens internacionais. A chef Flávia Rivera (foto), junto com Christiane Bruni, da Conquest Operadora, e Adriane Virgílio, da agência FlyTour Paralela, criaram o Países e Sabores, projeto que pauta o roteiro turístico pela comida e, claro, pelos bons vinhos. O destino da primeira edição é Portugal, e engloba restaurantes, quintas e caves de Lisboa, Porto e Lamego, na Região do Douro. A viagem será de 8 a 15 de outubro, para até 40 pessoas. As três colegas - que vão acompanhar o grupo! - garantem que tudo foi pensado para manter o clima low profile e intimista de uma viagem entre amigos.

IC completa 10 anos com virada cultural

Em comemoração do primeiro decênio, o Interação e Conectividade (IC), da Dimenti Produções Culturais e Associação Conexões Criativas, programou 24 horas seguidas de atividades no Centro de Salvador - ou seja, uma verdadeira virada cultural. O início está marcado para 19 de agosto, às 20h, seguindo até às 20h do dia seguinte. Quem inaugura grade de atrações é Standard Time, obra do alemão Mark Formanek, que consiste na montagem coletiva de um relógio digital em 24 horas, marcando o tempo minuto a minuto. Outro ponto da virada é a ocupação de espaços artísticos, como o Teatro Gregório de Matos Espaço Cultural da Barroquinha, Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, ruas e outros ambientes no entorno da Praça Castro Alves.

Dança afro na tela de cinema

Amantes e entusiastas da dança afro podem assistir no Itaú Glauber Rocha, nessa quinta-feita, à trajetória de Mestre King contada no documentário Raimundos: Mestre King e a Figura Masculina na Dança na Bahia. O bailarino foi um dos precursores da dança afro no Brasil, e, no fim de semana, artistas influenciados por ele se apresentam no Teatro Gregório de Matos - com direito a exibição do documentário.

Ele e Elas cantam Chico em Salvador

Pela primeira vez o público soteropolitano será agraciado com o espetáculo Ele e Elas Cantam Chico Buarque, em que os cantores Ney Matogrosso, Zizi Possi e Marina de la Riva se juntam para interpretar canções do músico e compositor carioca. A única apresentação - que não deixa de ser uma homenagem à música brasileira - será em 8 de setembro no Teatro Castro Alves, e os ingressos estarão à venda a partir do sábado que vem.

Lavagem na França

Os baianos Robertinho Chaves e Irá Carvalho, junto com Soledade Franco, anunciaram Caetano Veloso como principal atração da Lavage de la Madeleine, evento brasileiro na França. Os padrinhos são Cristina Córdula e Vincent Cassel.

Feira do livro

Para quem procura um programa cultural e acessível (em tempos de crise, por que não?) pode conferir a Feira do Livro, no Outlet Premium (Estrada do Coco), que prorrogou o fim do evento para o próximo sábado. O valor dos exemplares de literatura infantojuvenil e adulta ficam a partir de R$ 1.

