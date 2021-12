Al Jarreau faz show no sexto Festival de Música de Trancoso

Um dos maiores nomes do jazz, Al Jarreau é uma das principais atrações da próxima edição do Festival de Música de Trancoso, que acontece entre 18 e 25 de março de 2017, no sul da Bahia. O cantor americano de 76 anos, que é vencedor de sete prêmios Grammy — sendo o único intérprete no mundo a ganhar o troféu de melhor performance vocal em três categorias distintas —, se apresenta no dia 22, no palco do Teatro L´Occitane, no vilarejo de Trancoso. Ao longo dos oito dias do evento, que costuma atrair gente do mundo inteiro, passarão artistas como Svetlana Shilova e o Gershwin Piano Quartet. Os ingressos já estão à venda.

Pluralidades do século 21

Os publicitários Miguel Silveira, Anaiçara Góes e Marta Dória, da Objectiva Comunicação, lançam dia 6/12, às 19h, no Vila Velha, a nova revista Objectiva, que abordará temas contemporâneos diante da pluralidade deste século

UM “Xêro”

A cidade de Salvador agora tem um cheiro. Ou, no bom baianês, um “xêro”, aroma criado pela marca de cosméticos baiana Avatim, cuja fábrica fica lá pros lados de Ilhéus. Para quem questionou o custo do negócio, a Avatim informou à coluna que a criação não envolveu custos. “Foi uma iniciativa da marca que é patrocinadora do Projeto de Verão de Salvador”, esclareceu.

Memória

O acervo que o fotógrafo baiano Anízio Carvalho, 86 anos, juntou ao longo de seis décadas de profissão, será digitalizado. A iniciativa é da Fundação Pedro Calmon. Dentre as imagens estão encontros de artistas como Dorival Caymmi, Jorge Amado e Carybé.

Balada em Villas

Destaque na cena eletrônica internacional, o Felguk (nome artístico para a dupla de Djs e produtores Felipe Lozinsky e Gustavo Rozenthal), comanda o White Night, hoje, às 22h, no Armazém Villas, em Vilas do Atlântico. A dupla figura na lista dos 100 DJs do mundo.

Dupla da pesada

A parceria entre as produtoras Selma Calabrich (Pracatum) e Irá Carvalho (Íris Produções), que começou com a Lavagem da Madeleine, em Paris, no ano passado, não para de dar frutos. A dupla vai comandar o Réveillon das Artes, na Vila Caramuru, no Rio Vermelho.

Dia do samba

Alcione, Mart’nália, Fundo de Quintal, Nelson Rufino e Riachão cantam juntos amanhã, em São Francisco do Conde. Os artistas participam do IV Festival do Samba de Roda, que acontece até o dia 26 deste mês, em comemoração ao centenário do Samba.

Cinema em Garapuá

As cineastas de Tenda dos Milagres, Lara Belov e Cecília Amado, estão com o projeto Cinema e Sal, que foi contemplado pelo Rumos Itaú Cultural neste ano. Hoje e amanhã, a dupla faz a primeira mostra de filmes do projeto, em Garapuá, na Península de Tinharé.

Destaque da MCR Galeria

A MCR Galeria de Arte, em Ondina, vai reunir em exposição peças de diversos artistas baianos que integram o acervo da casa. A mostra Grandes Artistas na Bahia II será aberta sexta-feira (25), às 19h, com obras de pintores como Carybé, Floriano Teixeira, Calasans Neto, Jenner Augusto, FÁTIMA TOSCA e Jamisson Pedra. A ideia dos galeristas Cláudia e Marcos Ribeiro é promover a arte que vem sendo feita na Bahia nos últimos 60 anos. Os planos dos Ribeiro é continuar realizando exposições anuais com os nomes que são representados pela MCR.

Ricardo Franco cria nova série de pinturas

Atento à produção dos artistas que representa, o galerista Nino Nogueira incorporou ao acervo de sua galeria a nova série de pinturas do artista visual RICARDO FRANCO. As obras, que estão ainda mais contemporâneas, são resultado da pesquisa realizada pelo artista no mês passado durante temporada na Holanda.

Natal solidário

A inauguração da decoração do Natal Solidário do Shopping Bela Vista, em apoio às Obras Sociais Irmã Dulce, hoje, terá a presença do ator GABRIEL LEONE, que fez Miguel na novela Velho Chico.

Cinquentona

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) está completando 50 anos. Ao longo do ano, realizou atividades para celebrar a data. Nesta quinta (24), às 20h, no TCA, fecha o ciclo de comemorações com uma solenidade de entrega da Medalha do Mérito da Procuradoria Geral do Estado, para autoridades, procuradores e servidores que contribuíram com o órgão ao longo de sua história. Em tempos de crise, com o Estado preocupado em manter suas finanças em dias, com total transparência, a PGE antecipa que as festividades estão sendo apoiadas pela Associação dos Procuradores, Associação Baiana de Analistas e Assistentes de Procuradoria, além de outras entidades.

Virada

Margareth Menezes vai levar o seu Mercado Iaô para a Virada Sustentável Salvador, que acontece de 25 a 27/11, no Parque Costa Azul. No sábado, 26, a cantora fará um show no parque, às 18h.

Voo solo

Ex-integrante da equipe de A TARDE, a fotógrafa baiana Iracema Chequer abre hoje, às 19h, no Tropos, no Rio Vermelho, Voo, sua primeira exposição solo. Dentre as imagens, destacam-se as fotos de aves e água.

Mais

Depois do marasmo do ano passado, os produtores de eventos arregaçaram as mangas e pararam de culpar a crise pela falta das boas e necessárias festas de fim de ano. Este ano, há uma profusão de festas de Réveillon programadas. Para todos os gostos e que cabem em todos os bolsos. Resta escolher a sua e celebrar a vida.

Menos

O casarão colonial que abrigou os restaurantes Conde de Castro e Almendra, no Rio Vermelho, virou uma casa de eventos que tem tirado o sossego da vizinhança. O espaço tem abrigado shows que costumam afugentar a clientela dos vizinhos. Quando não, mantém o som nas alturas provocando desconforto a quem quer paz.

adblock ativo