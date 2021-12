A Porteira e Cheiro de Pizza correm o risco de sair do Dique

Vencido o prazo de 10 anos do contrato de concessão com a Conder, os restaurantes A Porteira e Cheiro de Pizza, no Dique do Tororó, terão que enfrentar uma nova licitação, marcada para o próximo dia 18. Caso não ganhem, terão que desocupar os imóveis. O processo licitatório, diz a Conder, é aberto a todo e qualquer cidadão. "Ganhará aquele que apresentar o maior preço". José Klaus, dono de A Porteira, já está formulando sua proposta. "Temos que apresentar e aguardar a abertura dos envelopes e isso nos deixa angustiados", diz. Para Dourival Machado, da Cheiro de Pizza, o risco existe: "Até lá, continuamos firmes na labuta, aguardando".

Só à tarde

Não dá para entender o por que de uma cidade turística como Salvador manter seus museus fechados pela manhã, inclusive nos finais de semana. A explicação da Diretoria de Museus do Estado é que os funcionários têm que cuidar da parte administrativa, acervo, etc. Diz ainda que, depois de pesquisas, se viu que o fluxo de visitação é maior a partir do meio-dia. Então, tá!

Pobre Juan, a melhor carne do País

Cristiano Mells, dono da rede, está comemorando a escolha do Pobre Juan como o melhor restaurante de carnes do Brasil. O prêmio foi concedido pela revista Gula, na terça, no Rio de Janeiro.

Tangolomango

O ator e diretor teatral Ernesto Piccolo estará em Salvador, em setembro, para fazer a direção artística do Tangolomango - Festival da Diversidade Cultural, evento que promove o intercâmbio entre grupos de teatro, música, dança e cultura popular de Salvador e Lima (Peru).

Revolta dos Malês

Armando Avena acabou de concluir seu último livro que, por sinal, tem muito a ver com a Bahia. A obra, batizada de Luiza Mahin, conta a história da Revolta dos Malês de um ponto de vista ficcional. O autor, que é membro da ALB, está estudando propostas de editoras.

Expansão

Os empresários baianos Marcelo Rangel e Gustavo Baiardi vão levar as marcas Farid e Pereira Café para o Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio. O convite partiu do novo consórcio que vai administrar o aeroporto, agora privatizado, que tem a Odebrecht como participante.

La musique

Tudo indica que a Praia do Forte, será o segundo pouso, na Bahia, do itinerante Café de La Musique. A marca de Álvaro Garnero, que há três anos embala paulistanos em Maraú, está na mira de empresários baianos que estão agitando o verão na Praia do Forte.

Espaço para ver, ouvir e discutir arte

Renato Carneiro, Carlos Danon e Wilfried Gbedo promovem, no próximo dia 29, às 18h, a primeira edição do projeto Éyá, na sede da Kantuka Africanidades, na Praça da Sé. Neste dia, a antropóloga Goli Guerreiro conversará com o público sobre sua experiência como curadora da exposição fotográfica Um Olhar sobre a África, do fotógrafo André Frutuôso, em cartaz no local. O evento vai contar, ainda, com a participação da cantora baiana Vércia e comidinhas preparadas por um dos anfitriões, o chef franco-beninense Gbedo. O evento acontecerá sempre às sextas-feiras.

Chefs comandam a cozinha na rua

Alessandro Narduzzi é um dos chefs que vai fazer a alegria na Feira do Chefs que acontece hoje na Avenida Oceânica, na Barra. O projeto é da Agosto. Alício Charoth e José Morchón estarão lá.

Duas linhas

Restaurante Lampião

Festival de comida portuguesa, amanhã, às 12h, no Othon

Licia Fabio

Pilota lounge na Festa Ploc, hoje, na Arena Fonte Nova

O Boticário

Levará diversas ações para o Festival de Inverno de Conquista

Música Negra do Ilê

Estão abertas as inscrições para categoria Poesia até o dia 12

Caruru Solidário

Será dia 7/9, no Nossa Senhora! Camisas à venda no local

