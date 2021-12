Zorra se reinventa, melhora e... perde audiência!

Um dia os estudiosos da psique humana serão obrigados a estudar o misterioso e indecifrável comportamento do telespectador brasileiro. Creiam em mim, leitores. Como colunista do setor televisivo, garanto a vocês que não há coisa mais difícil de entender do que o público da TV. Vejam o caso do Zorra, da Globo…

Repaginado

Um ano atrás, após ficar fora da grade para reformulação, o Zorra retornou à Globo aos sábados com uma versão totalmente renovada. O elenco sofreu grande mudança, com chegadas e partidas (Dani Calabresa está sensacional), acabaram os personagens que só repetem bordões, foram criados quadros bem mais ágeis e o texto mudou radicalmente - e para melhor!

Vai saber...

E o que aconteceu, senhoras e senhores? Vocês devem pensar que o público entendeu instantaneamente que o produto da Globo estava melhor, que o novo programa tinha qualidade muito superior à do tempo em que se chamava Zorra Total e que, por isso, o ibope da atração aumentou, certo? Hein? Hein? Pois a resposta está EEEERRRADA! Não! O ibope do novo Zorra CAIU quase 20% em relação à versão antiga. Perdeu público em massa, na verdade.

Vai entender...

Se eu tenho uma explicação para isso? Não, fofos, não tenho. Espero que os estudiosos da psique humana, no futuro, a tenham.

Mais humor

Foi muito bem a performance da nova Escolinha do Professor Raimundo, no final de semana passado. A audiência cresceu cerca de 27% no horário. Mas há um problema pela frente: dificilmente o elenco estelar do episódio exibido poderá ser mantido, caso o programa seja fixado na grade. O problema é que quase todos os artistas que participaram já estão abarrotados de trabalhos dentro da própria Globo e gravar o humorístico demandaria tempo que eles não têm no momento.

Reformulação

A direção do Pânico na Band (leia-se Tutinha e Emílio Surita) já está pensando em novos quadros para 2016. Inclusive podem ir atrás de estrelas do humor atualmente desempregadas e estão matutando novos quadros, para tentar melhorar a audiência. O programa tem perdido em ibope nos últimos domingos para o modesto Encrenca, da RedeTV!

A ver...

Conforme antecipamos aqui há meses, é cada vez mais provável que Jô Soares tenha programa apenas uma vez por semana, em 2016. Os outros dias teriam outros programas e apresentadores. Em estudo na Globo.

Perfume de dinheiro

Conforme já comentamos também, a TV Globo prevê que este ano seu faturamento vai ser mais ou menos o mesmo do ano passado (R$ 12,5 bi). A Record estima que o seu vai crescer uns 8% este ano (para R$ 2,4 bi). Já o SBT pode ter uma queda estimada entre 6% e 10% (para menos de R$ 900 milhões). Quem está crescendo mais no Grupo SS não é a emissora de Silvio, mas a Jequiti Cosméticos, que pode faturar R$ 500 mi em 2015.

Em off

Emissoras preveem que o total de aparelhos de TV ligados deve cair ao menos 10% este mês. Na calorenta e praiana Salvador, a estimativa é que a queda seja ainda maior: de 15%. É isso aí, queridos, larguem essa TV, vamos todos para a praia tomar uma geladinha!!!

Os boquinhas, o bocudo

Alguns diretores globais andam reclamando à boca pequena de Faustão porque o apresentador tem repetidas vezes criticado o governo, a corrupção e a "situação que aí está" ao vivo. Temem que ele se exceda e arrume dor de cabeça para a casa. Mas ninguém entre esses "reclamantes" têm peito de falar isso diretamente a Faustão. Mesmo porque ele está coberto de razão.

Meus queridos!

Hohoho! Como não vou mais vê-los antes da data, desejo a todos vocês, leitores e leitoras de A TARDE, meu desejo de um ótimo Natal, e que todos tenhamos um 2016 bem melhor que 2015. Se bem que isso não é tão difícil assim, dado o fundo do poço moral a que este país chegou… ou será que vão começar a cavar?

