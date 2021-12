Veja programas e horários que darão dor de cabeça às TVs em 2017

Todas as emissoras abertas, sem exceção, ainda têm dúvidas e muitos problemas para resolver antes de fechar a grade de programação do próximo ano, conforme conversamos neste mesmo espaço dominical semanas atrás. Vamos hoje dar uma olhada nos maiores problemas que as TVs têm pela frente:

Globo - Adnight, o talk show festivo de Marcelo Adnet às quintas-feiras, tem tudo para não emplacar uma nova temporada em 2017. Embora tenha mantido a Globo na liderança em audiência, a avaliação interna é que ficou sem originalidade (lembra um Video Show). Globo também precisará dar um chacoalhão nas novelas das 21h30, que têm deixado a desejar.

Record - Vários problemas desde já. 1) Tem de reinventar Xuxa (de novo), em outro dia e horário (sábados); 2) precisa renovar contrato de Gugu Liberato; 3) precisa investir mais no Programa do Porchat; 4) precisa decidir se vai em algum momento voltar a investir em novelas não-bíblicas; 5) Fazer alguma coisa com o Esporte Fantástico, que está abandonado

SBT - Começo da tarde de segunda a sexta; sábados à noite, e domingos à tarde são os pontos fracos da programação. O Fofocando até aqui não deu certo e já definha. Aos sábados; há meses o SBT apanha do Legendários; aos domingos, também leva a pior contra o Domingo Show... e no ano que vem talvez Portioli tenha de enfrentar Gugu…

Band - Emissora que mais perdeu personalidade e que atravessa profunda crise financeira há alguns anos. Para renascer, precisaria contar com uma retomada do Pânico no ibope; teria de estrear algum reality de sucesso, além do onipresente (e já cansativo) Masterchef. E, se ainda por cima ficar mesmo sem futebol, o ano de 2017 será pior ainda para a Band…

RedeTV! - Tem problemas na grade de manhã, à tarde e à noite. A emissora está envolvida num terrível círculo vicioso: como quase não recebe verba publicitária, é obrigada a vender muitos horários para igrejas e terceiros. Como vende horário para igrejas, o ibope cai quase a zero. Como o ibope cai a zero, agências não cedem verba publicitária. E assim por diante… (ou para trás)

Rojões

TV Itapoan (Record Bahia) em festa. No último dia 6 a emissora registrou sua melhor média do ano, com média de 10 pontos e pico de 20 pontos. O Bahia no Ar teve recorde com 14,4 pontos.

Bocudo

Já o Balanço Geral nesse dia foi líder de audiência e chegou a abrir mais de 3 pontos de distância da Globo… (16,2 x 12,9). No horário o SBT em Salvador registrava só 5 pontos de audiência.

Save the date

Se você assina TV paga reserve o próximo dia 23 de outubro, domingo, às 21h30. Será a estreia do reality Desafio Celebridades, no canal Discovery, com 10 famosos que aceitaram correr riscos com dois especialistas em sobrevivênica.

E anote:

O episódio de estreia de Desafio Celebridades, com Fabio Porchat, é uma das melhores (e mais engraçadas) coisas que você vai ver este ano na TV.

