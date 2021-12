TV paga teme "tsunami de pirataria" se crise piorar

Em almoço realizado na última terça-feira em São Paulo, a cúpula da ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura) mostrou preocupação com o agravamento da crise econômica por dois motivos diferentes: 1º) o encolhimento da base de assinantes sem dinheiro para bancar mensalidades de pacotes; 2º) ampliação da pirataria de sinal.

Crise

Para o presidente da associação, Oscar Simões de Oliveira, se o país não retomar logo o crescimento, o setor da TV paga pode ser impactado ainda mais do que já o foi nos últimos meses. Segundo esta coluna apurou, nos últimos 15 meses pelo menos 1 milhão de assinantes cancelaram seus pacotes.

Ao mesmo tempo

A estimativa é que 1 em cada 4 pontos de TV por assinatura instalados no país seja pirata, um mercado que pode movimentar até R$ 2 bilhões por ano. Por baixo.

Bahia

A Bahia continua sendo um dos estados com menos TV paga no país. Apenas 12,5% dos baianos têm disposição - e principalmente dinheiro - sobrando para pagar pacotes que custam a partir de R$ 80 mensais…

Corta lá

Na economia familiar, a TV por assinatura é considerada um bem supérfluo e uma das primeiras coisas a serem cortadas quando falta dinheiro. Não deveria. A despeito de seus muitos programas ruins, em muitos casos a TV por assinatura também é uma fonte de cultura de qualidade.

Apesar disso

O problema é que, no caso de cancelamento de pacotes legais, muitas famílias optam por substituí-los por aparelhos piratas. A Bahia é, proporcionalmente, um dos estados da Federação que têm mais ligações clandestinas.

Irritada

Xuxa gravou uma participação no programa Escola do Amor especial, que vai ao ar no próximo dia 2, em homenagem aos 25 anos de casamento de Cristiane e Renato Cardoso. Em vez de perguntar ao casal alguma coisa relativa a relacionamento, Xuxa quis saber como o casal lidava quando é xingado ou recebe críticas nas redes sociais. Cris respondeu sem vacilar: "Ah, eu simplesmente bloqueio", disse arrancando gargalhadas dos convidados.

Fica! Fica!

Ao contrário do que muita gente pensa, a Globo não pensa em liberar Jô Soares a partir do próximo ano, quando seu programa deixará de ser apresentado. A ideia da emissora é manter o gordinho fofo vinculado contratualmente…

Mesmo porquê...

...já circulam rumores em São Paulo de que Silvio Santos adoraria que Jô encerrasse sua carreira como entrevistador no SBT.

Estabilizou

Após muitos altos e baixos, aparentemente Velho Chico engrenou em audiência. Especialmente em Salvador.

O mestre da dramaturgia

A próxima novela de Aguinaldo Silva, com previsão de ir ao ar na segunda metade de 2017 ou mesmo em 2018, poderá ser às 18h ou mesmo às 19h. Seria uma novidade, já que Aguinaldo, como sabem, é o conhecido "rei das 21h30" quando o assunto é novela da Globo.

No mercado

Independentemente do que Adriane Galisteu disse em entrevista publicada neste domingo ao nosso querido jornal A TARDE, a verdade é que ela tem feito uma verdadeira romaria a várias emissoras abertas nas últimas semanas. Ela quer porque quer retornar à TV aberta o mais rapidamente possível. Hoje a principal fonte de renda de Galisteu é a participação em eventos ou postagens pagas em suas redes sociais. Um único tweet elogioso de Adriane pode custar até R$ 20 mil. E olhem que dá retorno.

