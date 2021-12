Telejornal Bahia no Ar bate recorde do ano

No último dia 21, semana passada, o telejornal Bahia no Ar, da Record, bateu o recorde de 2015 ao registrar 11 pontos de audiência e 34% de share. Isso significa que 34 em cada 100 aparelhos de TV ligados na Grande Salvador estavam sintonizados no programa. Em Salvador, cada ponto de ibope equivale a cerca de 10 mil domicílios (cada um com média 3,3 habitantes/telespectadores).

Bacana

O que é mais surpreendente é que o Bahia no Ar derrotou fácil a Globo (9 pontos) e registrou quase quatro vezes mais ibope que o SBT (3 pontos).

Ih, já era...

As chances de o reality musical da Globo Superstar ter uma nova edição em 2016 são quase nulas. Ninguém na emissora está gostando do resultado, já que o programa vem apanhando sem dó de Silvio Santos, conforme os fofos leitores de A TARDE souberam por esta (meiga) coluna na semana passada.

Velho Testamento

Aos poucos a novela bíblica Dez Mandamentos vai ganhando espaço também na Bahia. Conforme esta coluna sabichona informou a vocês em 7 de maio, o ibope da Record no horário da novela havia elevado em 48% o ibope da emissora em relação a uma semana antes da estreia. Pois esse incremento agora é de 64% (5,3 pontos para 8,7 pontos).

Com um detalhe...

...desde a estreia de Dez Mandamentos, na Bahia, o Jornal Nacional já perdeu um quarto de sua audiência. Não é coincidência, porque o fenômeno está se repetindo no restante do país. O JN caiu de 36,6 pontos para 27,5 pontos em Salvador. Ainda é líder com folga, claro.

Pressão externa

Apesar das notícias negativas que alguns jornais andam publicando, Danilo Gentili continua prestigiado -- e muito -- no SBT. Tanto que, além do seu The Noite, podem em breve lhe dar um segundo programa, de humor.

Uma boa empresa

Ao saber que Luciano Huck e Angélica haviam sofrido um incidente aéreo no Mato Grosso do Sul, no último domingo, a Globo mobilizou um verdadeiro exército de funcionários para prestar toda a assistência ao casal, seus filhos e demais passageiros. Muita gente foi chamada em casa (e não falo de jornalistas) e foi correndo para o Projac, para prestar serviço. Um grupo embarcou quase que na hora para o MS. A Globo local também se mobilizou.

E detalhe...

...que esse é o comportamento rotineiro da Globo não só para suas estrelas, mas até o mais humilde funcionário.

Deprimente

Aliás, após o acidente, o que mais causou espanto em todos -- inclusive a este colunista -- foi a quantidade de ódio destilado ao casal Luciano e Angélica em redes sociais e sistema de comentários de sites. Gente absolutamente pequena e escura lamentando que Huck, Angélica (e até as crianças!!!) tivessem escapado com vida. Deprimente e enojante.

Mas...

...não deixa de impressionar a era de maldade que estamos atravessando. Só mesmo o espiritualizado Divaldo Franco, meu honrado colega de coluna aqui em A TARDE, para nos dizer de onde está saindo essa gentalha. Porque, para onde ela vai, nós já sabemos. Vade retro!

