Silvio Santos ameaça Globo na Bahia

Depois de inúmeras mudanças de formato, troca de apresentadores e criação de novos quadros, o Fantástico melhorou um pouco, mas ainda está longe da audiência obtida em eras passadas na Globo. Isso vale em todo o país. Ponto. Mas, na Bahia, a situação global está complicadinha...

Silvio Salvador

Na Grande Salvador, nas últimas semanas, o Programa Silvio Santos tem se aproximado cada vez mais do dominical da Globo no confronto direto. Vejamos...

Adoro dizer 'vejamos'...

Em 5 de abril, em Salvador, o Fantástico registrou cerca de 20 pontos de média, contra 10 do SBT. No dia 3 de maio foram 18,6 pontos para a Globo e 10,2 para o SBT. Já no último dia 10 de maio, o resultado foi 14 para o Fantástico e 11,2 para o SBT. Notem: a Globo cai e o SBT sobe, indicação de corrosão na liderança até aqui isolada da Globo e no (caríssimo) prime time dos domingos.

O problema maior...

...da Globo com Silvio, porém, é o Superstar. Nas edições de 19 de abril, 3 e 10 de maio, o reality musical levou literalmente um couro triplo de Silvio: 11,4 x 8,47, depois 8,85 x 8,72 e, por fim 9,89 x 9.05.

Quanto à Record...

...na Bahia, a emissora também é freguesa de carteirinha do sr. Silvio aos domingos. O homem do SBT chega a ter mais que o triplo do ibope do Domingo Espetacular. E o mais notável nisso tudo é que o Domingo é um ótimo programa.

Ele me-re-ce! Ele me-re-ce!

Ou seja, os baianos definitivamente gostam e prestigiam Silvio.

Por outro lado...

...não tem ido nada bem nas últimas semanas o Programa do Ratinho, que tem perdido sempre para Gugu, na Record.

Riram...

Depois de alguns anos atravessando uma crise, que levou no passado a demissões e cortes de custos na carne, inclusive sendo esnobada por alguns artistas, a modesta RedeTV! agora é uma das emissoras que mais investe em programação.

...por último

Alguns artistas que até pouco tempo atrás desdenhavam da RedeTV!, hoje mexem pauzinhos e sonham arrumar lá uma boquinha (leia-se emplacar um programinha).

Ara...

É realmente uma pena que a TV Globo tenha abandonado de vez a programação infanto-juvenil. Ela está exibindo o engraçadíssimo seriado Boa Sorte, Charlie, da Disney, só às 4 da madrugada, e de vez em quando... chuif... Ao menos resta-nos o Netflix.

Burraldino!

Na semana passada, este colunista cabeçudo publicou que o telejornal que a (estonteante) Jéssica Senra apresenta na Record Bahia, após o Balanço Geral, é o Fala Brasil. Que colunista cabeção, hein?! O telejornal correto é Bahia no Ar. Imploro o perdão dos leitores de A TARDE e da talentosa Jéssica.

