SBT, Record e Band ainda apanham para acertar programas

Já estamos em outubro, o fim do ano está aí e, com exceção da Globo, todas as demais TVs abertas estão, como diria minha avó, sambando miudinho para acertar a programação ainda de 2016. Record, Band, SBT e RedeTV ainda têm faixas horárias muito problemáticas. A saber…

Sim, a saber:

A Record acaba de cancelar a nova temporada Batalha dos Confeiteiros; também não acerta com o programa de Xuxa, pode perder agora Gugu em definitivo e suas novelas vespertinas também não são lá a última gota de dendê do tabuleiro (em termos de ibope).

Tarde morna

O SBT está sofrendo na mesma faixa vespertina com o Fofocando, programa de futricas que começou com dois, depois três, então quatro, e agora cinco apresentadores e continua dando metade da audiência da Record.

Noite sombria

A Band, por sua vez, apanha com uma versão do X-Factor que estava errada desde o princípio, desde a fase de seleção - o que causou inclusive demissão de uma funcionária (uma espécie de cabra-expiatória). O reality musical começou sem sal e simplesmente estancou na casa dos 2,5 pontos. É a mesma coisa que a Band dava SEM o X-Factor.

Sustaço

Agora já está tudo bem, o jornalista já está em casa e recuperado e novamente reina a tranquilidade nos corredores da emissora. Mas a internação e cirurgia que Pedro Bial teve de recentemente se submeter causaram pânico completo em setores da Globo. Não havia um "plano B", se é que me entendem...

O pior de tudo

Tantos problemas de programação nas TVs abertas causam uma segunda vertente de problemas, que vocês leitores talvez não percebam. Enquanto apanham para acertar a grade até dezembro, as TVs não têm como decidir o que vai ou não vai para o ar no próximo ano.

No Buddy

Foi justamente para não se enrolar toda já em janeiro de 2017 que a Record decidiu "dar um tempo" (segundo ela) no programa de Buddy Valastro. "Para dar uma descansada na imagem dele", foi a versão oficial. Medo de fazer o programa fracassar em definitivo poderia ser outra justificativa tão plausível quanto…

E a Globo!

Diretores e executivos da Globo dizem que não se surpreenderam muito com a reação (negativa) do público à nova série noturna Supermax. A audiência caiu. Mas é elogioso que a emissora faça essas pioneiras apostas dramatúrgicas, incluindo a pesada Justiça e, agora, a bela Nada Será Como Antes.

Ah, vá

A Globo vai continuar por muitos e muitos anos nadando de braçada na televisão aberta.

