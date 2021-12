SBT está de olho gordo em Rodrigo Faro

Embora o contrato de Rodrigo Faro com a Record só termine em 2018, o SBT de Silvio Santos já está de olho em seu passe. Se realmente mudar de emissora, Faro poderia assumir os sábados, no lugar de Raul Gil. Vale dizer que ele também é sempre lembrado como um possível substituto de Silvio Santos, caso o dono do SBT decidisse se aposentar.

Fumaça e fogo

Desde que foi para a Record, em 2008, Rodrigo Faro sempre assinou renovações contratuais com anos e mais anos de antecedência. Em média, o apresentador sempre foi chamado cerca de dois a três anos do vencimento do contrato, renovando-o antecipadamente por até oito anos. Seu contrato atual, por exemplo, foi renovado em 2011, já com sete anos de duração. Isso mostra como a Record valoriza o artista. Faro é um caso único de prestígio na emissora.

Maaaaaaaaaas...

Mas, acontece que, dessa vez, há pouco mais de dois anos do fim do vínculo atual, o apresentador da Record não quer nem ouvir falar em renovação. O motivo, segundo esta coluna de A TARDE apurou, é que ele andou sendo sondado discretamente pelo SBT meses atrás.

Quem quer dinheiro?

Detalhe: Silvio Santos não quer que o apresentador rescinda seu contrato, mesmo porque nunca as relações entre Record e SBT estiveram tão boas. Desde que tirou Ratinho da Record, em plena vigência de contrato, no final dos anos 90, Silvio Santos teria se comprometido com Edir Macedo a nunca mais fazer isso...

No entanto

Nada impede o SBT de acenar informalmente para um artista da concorrente informando ter interesse em seu passe quando o contrato acabar.

Seis por meia dúzia

Depois de muita especulação, projeções esperançosas, rezas, renovação e mudança de quadros, o humorístico Zorra, da Globo, não deu em nada em termos de ibope.

Pfuuu...

A audiência do Zorra repaginado é exatamente a mesma registrada no ano passado, antes de sair do ar com o nome Zorra Total: 18 pontos na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país.

E digo mais

Para piorar, uma edição do Zorra neste mês chegou a marcar ainda menos o Zorra velho: 16 pontos.

Além disso...

... o humorístico já tem em seu elenco muita gente um tantinho descontente, principalmente pelo reduzido espaço oferecido, como Dani Calabresa.

Sucesso pleno

O Masterchef, da Band, comandado pela talentosa Ana Paula Padrão, já tem sua próxima temporada, de 2016, garantida. O programa já é um dos mais rentáveis para a emissora, tanto em anúncios no intervalo como em merchandising.

Nada a ver

Apesar dos baixos índices de audiência obtidos por Babilônia (baixos, convenhamos, só para o padrão Globo, porque segue líder), é remotíssima a possibilidade de Gilberto Braga ser afastado do núcleo de autores.

Sem cortes

Mais remota ainda é a possibilidade de a trama ser encurtada, como algumas colunas andaram especulando. Por menor que a audiência seja, o que não faltam são anunciantes. Se algum sair, haverá uma fila de interessados.

Urubulinos

Nos corredores da Globo, há um certo ar de "bah! não tamos nem aí" com a estreia de Xuxa na Record, a partir de agosto. Há até um "bolão" informal sobre quanto a ex-rainha dos baixinhos terá de ibope na estreia: 6 pontos. Nos programas seguintes, apostam as cassandras espectrais, o ibope de Xuxa cairá para no máximo quatro pontos. Vamos ver...

Luta hercúlea

Por mais que a Record invista, e acerte com obras como Os Dez Mandamentos, a emissora continua em terceiro lugar na média de ibope em todo o país. Com sua programação baratinha e cheia de repetecos, o SBT segue vice-líder isolado.

adblock ativo