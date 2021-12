Pena que o título acima já estragou a surpresa. Dados exclusivos do Ibope obtidos por A TARDE apontam que Salvador é a cidade que mais vê TV no Brasil. Ou pelo menos é a cidade que tem mais TVs ligadas o dia todo. Enfim, se vocês estiverem com aparelho ligado, mas com o pescocinho pra baixo postando no 'feicibúqui', ou pra cima fazendo selfie (escondendo a papada, heeein?), aí não dá pra saber. A maquininha que mede ibope ainda não chegou a esse nível de detalhismo. Mas sabem que isso seria até que bem interessante porque ahn... desculpem. Divaguei. Vamos voltar ao assunto...

Aos números!

No mês de maio, por exemplo, enquanto a média das outras 14 regiões metropolitanas do país analisadas pelo Ibope foi de 42,8% de TVs ligadas, na Grande Salvador essa média foi de 47,1%. Ou seja, quase a metade dos baianos da região metropolitana está com a TV ligada a qualquer hora do dia. O leitor deu uma saidinha rápida e foi comprar um saboroso acarajé? Deixou a TV ligada. A leitora está ao telefone papeando com a Lurdinha sobre o novo bonitão que apareceu na balada? TV está ligada. A molecada assistia Carrossel, mas de repente foi todo mundo bater uma bolinha? Pois deixaram a TV ligada.

TV por assinatura

Outro número interessante de maio foi que a audiência da TV por assinatura marcou 8,8 pontos. Segundo lugar, à frente de Record e SBT. Em outras palavras, um em cada cinco soteropolitanos hoje só vê TV por assinatura. E isso no que se refere apenas a TVs por assinatura le-ga-li-za-das. Porque se somarmos também a pirataria, aí o número quase dobra.

TVs abertas

No mês de maio, em Salvador, em horário nobre, a Globo registrou média de 22,2 pontos (em vez de Babilônia, a novela poderia se chamar Torre de Babel, han? Han?). Tá, péssimo trocadilho de novo. A Record se recuperou e passou o SBT, com 8,2 pontos (dá-lhe Moisés!). O SBT ficou em terceiro com 7,9 pontos. Mas os canais pagos, senhoras e senhores, registraram 11,2 pontos. E são só canais pagos, sem incluir as TVs abertas exibidas também na TV fechada.

Nobres demais

No horário nobre, a Globo é dona do público sentado diante de 39 em cada 100 TVs ligadas. Já os canais pagos dominam quase 20 em cada 100 TVs ligadas.

Eu disse, não disse?

Lembram da coluna de três semanas atrás, sobre o interesse do SBT em ter Rodrigo Faro, cujo contrato com a Record só vence em 2018? Bem, a chance de Faro romper o contrato beira zero. Primeiro, porque o apresentador sempre teve uma postura ética na carreira. Segundo, porque Silvio Santos e Edir Macedo hoje vivem uma espécie de lua de mel corporativa. Mas, o SBT tem, sim, interesse em Faro. Só que vai esperar seu contrato vencer.

Porééém...

...sabendo do interesse da amiga, mas concorrente, a Record já está atrás do apresentador para que ele antecipe para já a renovação. A emissora quer garanti-lo no mínimo até 2022. Vale dizer que esse leilão é merecido. Faro é uma das maiores revelações das últimas duas décadas na TV.

Pobre ave

O viciante programa Masterchef, da Band, mostrou na semana passada uma prova em que um dos competidores teve de preparar um faisão. Na placa que identificava a ave, mortinha da silva, sobre a mesa, a produção escreveu faiZão. Na lousinha, o candidato também escreveu faiZão...

Pobrezinha da ave

Procurada por esta coluna de A TARDE para comentar, a apresentadora Ana Paula Padrão, que não percebeu o erro na gravação, ainda assim se desculpou. Mas, espirituosa, salpicou: "O pobre faisão morreu atropelado com a língua portuguesa." Vai com Deus, Raul!

adblock ativo