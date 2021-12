RedeTV! saboreia vingança contra Pânico

Quem diria

No começo, o Encrenca chegava a constranger, de tão ruim que era. Não parecia em nada com o Pânico. Lembrava mais uma colcha de retalhos, uma espécie de Zorra Total feito por amadores (como se fosse possível). A audiência era tão sofrível quanto o programa. Mas, aos poucos, o humorístico da RedeTV! foi tomando sua linha, criando alguma consistência. Veja bem, amados leitores de A TARDE, eu disse "consistência". Não disse que o Encrenca é bom ou engraçadíssimo. Ainda está longe disso. Mas o Pânico também não atravessa uma de suas melhores fases...

Guerra de pontos

No ibope, o Pânico ainda lidera, com média que varia de quatro a cinco pontos em São Paulo. É metade do que registrava em seu período de glórias. Já o Encrenca ainda tem oscilado de 2 a 3,5 pontos. Um tropeçãozinho da turma da Band ou um momento de inspiração maior por parte da trupe da RedeTV! e o jogo ficará empatado. Se não virar...

Prato bem feito

O vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, disse esta semana a este colunista que acredita que o Encrenca ainda se tornará tão "cult" quanto o Pânico já foi, quando estreou na RedeTV! Por trás dessa declaração é possível ouvir outra: Carvalho e seu sócio, Amilcare Dallevo, sonham com o momento em que sua atração derrotará os rivais e acham que isso está perto de acontecer. É um momento esperado há longos três anos, desde que o humorístico de Tutinha decidiu trocar a RedeTV! pela Band, jogando a primeira numa situação complicada: não só perdeu seu maior ibope, mas também seu maior faturamento. Coincidência ou não, logo depois que o Pânico foi embora, a RedeTV! viveu a pior crise econômica desde sua fundação.

Oi?

Soou no mínimo hipócrita a queixa de Fausto Silva no último domingo, ressentido porque a Record não liberou a atriz e cantora Roberta Santiago, no ar como a Karoma da novela Os Dez Mandamentos. "Uma emissora dá rasteira nas outras", se queixou Faustão, ao ver que a banda Melanina Carioca se apresentava desfalcada de Roberta. O apresentador estava falando sério? Jura?

Tal e qual

Perguntem quantos artistas a Globo já liberou para participar de qualquer programa na Record nos últimos 20 anos. O leitor aí respondeu zero? A resposta está eeeeeeexata!

Oi, Oi?

Mais estranho ainda é o desabafo do ótimo e sempre ponderado novelista Gilberto Braga, culpando de certa forma os "paulistas" pelo fracasso de sua novela Babilônia. Fracasso, vale dizer, apenas para os padrões da Globo porque a novela é líder isolada de ibope desde a estreia. Braga deveria, isso sim, culpar sua própria emissora, que tem ordenado mudanças na história de acordo com o vento da opinião de seus grupos de discussão internos. Nem sempre esses grupos são a voz da razão. Ou da emoção, no caso das novelas.

Déjà Vu

A Record anda muito de olho gordo sobre Márcio Garcia. O ex-apresentador do Melhor do Brasil estaria insatisfeito na Globo, que anda dando um chá de cadeira em todos os seus projetos. Nada que Márcio sugere emplaca.

Forçado

De todos os telejornais da Globo, o único que está totalmente em sintonia com a nova onda "fofa" da emissora é o vespertino Hoje, apresentado por Evaristo Costa e Sandra Annenberg. Esses dois âncoras são queridos, simpáticos e totalmente naturais em sua expressão. Nos demais telejornais da Globo, inclusive o JN, a "neo" informalidade determinada aos âncoras está totalmente forçada. Às vezes, causa até vergonha alheia. Porque, convenhamos, se tem uma coisa que o sisudo William Bonner nunca vai ser é fofo.

Aliás...

...apesar das muitas especulações das últimas semanas, é bem remota a chance de Bonner deixar a bancada (e a edição) do JN.

