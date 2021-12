Record exclui Luiz Bacci da Bahia

Estreou esta semana o novo Balanço Geral, edição nacional, apresentado pelo jornalista Luiz Bacci. Ou seja, em vez de cada praça brasileira fazer seu próprio Balanço, a partir de agora a Record vai exibir a edição produzida em São Paulo para tooodo o país. "Toooodo", exceto a gloriosa Bahia. Nesse Estado, a direção da Record decidiu não mexer e manter a equipe e o programa atual.

Ou seja...

... Balanço Geral, edição Bahia, vai continuar sob o comando de Raimundo Varella. Esse é o programa que abre a grade da emissora (após a grade religiosa) e atinge médias de 6 ou 7 pontos (cada ponto na Grande Salvador equivale a cerca de 10 mil domicílios sintonizados).

Boa, garoto!

Para quem não sabe, Varela obtém uma das melhores médias de ibope do programa e faturamento em todo o país. Por isso, a Record preferiu não arriscar.

Como está fica

A emissora também está bem feliz com o desempenho do Bahia no Ar nas manhãs baianas. Apresentado por Jessica Senra, o jornalístico recebe o horário com seis pontos de Varella e eleva ainda mais o índice. Jessica tem chegado a médias de até 9 pontos no Ibope.

Paradinho

Depois do "boom" na venda de TVs por assinatura em 2014, ano da Copa do Mundo, o mercado baiano da TV paga esfriou mais que acarajé na geladeira. Em fevereiro, a ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura) mediu 675 mil domicílios baianos com TV paga (assinatura oficial, não as piratas).

Já no mês passado...

...a mesma ABTA registrou que agora são 678 mil assinaturas. Ou seja, em 60 dias apenas 3 mil pessoas/residências compraram TV fechada na Bahia.

Elementar, caro Watson!

Isso é mais um sinal de que o mercado de pirataria de TV na Bahia parece estar nadando de braçada. No ano passado, a previsão extraoficial era de que existiam 100 mil assinaturas clandestinas na Bahia. Esse número pode e deve estar subestimado.

Eu não disse?

No dia 23 de abril, esta coluna já havia informado aos queridos leitores de A TARDE que muita gente na Globo estava tentando solapar o Tá no Ar, de Marcelo Adnet e Marcius Melhem na Globo. Pois bem, até quem não está mais na Globo agora parte para o ataque ao novo humorístico. Marcelo Madureira, em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, na semana passada, "acusou" Adnet de "copiar" o Casseta & Planeta. Bobagem, senhor Marcelo. O Tá no Ar é muuuuuito melhor.

Mais tapete

Gugu Liberato não ficou nadica de nada feliz com a informação de que perderá as quartas-feiras a partir de agosto para Xuxa, na Record. Acontece que a quarta-feira é justamente o dia em que Gugu mais tem audiência.

Nota 10 pra ela

Muito bom o novo programa de entrevistas de Mariana Godoy na RedeTV! Não vai explodir em audiência, é evidente, mas a jornalista mostra que certamente foi subaproveitada pela Globo, que a acorrentou por anos ao cargo de âncora de telejornal.

Amizade acima de tudo

Teve diretorzinho na Globo que, como quem não quer nada, assim, todo meiguinho e jeitoso, arrumou uma forma de "soprar" para Ivete Sangalo que a emissora preferiria que ela não fosse jamais ao futuro programa de Xuxa na Record. Tipo, "É, Ivete, sabe como é, bem, porque a Globo não quer dar muita trela pra Xuxa e..."

Já chega!

Ivete nem deixou o diretor terminar a frase. "Bom, sobre isso eu não posso fazer nada, filho. Xuxa é minha amiga, é minha irmã, e na hora que ela me chamar eu estarei lá, na Record ou na Lua". E ainda completou: "Se a Globo não gostar disso, paciência. Não me convidem mais e pronto. Sem problema".

Toma, diretor da Globo! :D

