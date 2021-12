Patrícia Abravanel põe em risco seu futuro na TV

Silvio Santos é uma rara unanimidade na sociedade brasileira. Vive no topo das listas das pessoas mais admiradas do país. Vá lá, cometeu muitos erros, já foi muito mais bem sucedido como empresário, mas seu talento, carisma e respeito jamais serão questionáveis.



Preocupado com o fato de a Record ter começado a se isolar cada vez mais como vice-líder de ibope aos domingos, Silvio reduziu suas férias no final do ano e retornou ao SBT.



De cara, promoveu cortes em outros programas, mudou horários, conteúdo, mexeu em quadros nos programas que o antecedem (Portioli e Eliana) e, principalmente, passou a se soltar muito mais no palco. Como se fosse possível.



De certa forma, ele sempre continua o mesmo, mas a cada dia está mais engraçado. Simular um beijaço em Helen Ganzarolli, ficar babando diante de uma "colega de auditório" sinuosa, criticar outros apresentadores, colocar os próprios funcionários em saia justa, inclusive crianças... Aos 85 anos, Silvio está num dos melhores momentos de sua vida como entertainer.



Sua repentina volta de Orlando, EUA, mostra o quanto esse senhor de 85 anos ainda leva a sério a própria profissão, mesmo que seja rindo de si mesmo no palco. E prova, principalmente, o quanto ainda é competitivo: já avisa que nem pensa em deixar a concorrente Record se acalmar na vice-liderança



Silvio inclusive melhorou seu próprio ibope: fechou junho com 12% de participação no universo de TVs ligadas em São Paulo. Foi sua maior marca em mais de um ano.



Em pontos, outra forma de medição, o dono do SBT é hoje também sua maior audiência individual da emissora.



Nem novelas, nem jornais, nem outros programas de auditório, nenhuma atração tem tanta estabilidade em audiência de dois dígitos quando o popular "patrão".



Detalhe final: ainda é um dos maiores faturamentos do SBT, e um dos poucos programas a ter até lista de espera de anunciantes. Silvio Santos é realmente admirável, as pesquisas de opinião nunca estiveram tão certas.

Enquanto isso...

Filha de peixe nem sempre peixinho é. Infelizmente, no caso da família Abravanel, esse é o ditado em vigor. Enquanto Silvio se reinventa quase que semanalmente como apresentador e personalidade pública, sua filha Patrícia vai se turvando com declarações desnecessárias, pobres de espírito e até agressivas.



Está tachando a si mesma de mulher preconceituosa, intolerante e, principalmente, ultrapassada, a despeito de seus rasos 38 anos.



Eu mesmo a elegi melhor apresentadora no último Troféu Imprensa, mas hoje, se pudesse, voltava atrás. Porque acho que ser melhor apresentadora é mais que ter um rostinho bonito, magreza e facilidade de se comunicar com a câmera. É também atitude honrada e respeito ao próximo (uma máxima cristã, se não me engano).



Declarações homofóbicas ou absolutamente preconceituosas, como Patrícia se referiu publicamente à cultura e religiões africanas, semana passada, mostram que ela não só tem muito que aprender na vida. Tem muito é que se calar.









