O que esperar da TV em 2016? Não se animem…

Nesta primeira coluna de 2016 eu gostaria de ser portador de boas novas. Adoraria informar a meus queridos leitores dominicais de A TARDE que teremos um ano de boas estreias, produções fresquinhas e novos programas e novelas criativas na TV brasileira. #Sóquenão.

A crise, a crise

É consenso entre o mercado que 2016 será um ano terrível, de aprofundamento da crise econômica. Com exceção do período dos Jogos Olímpicos, anunciantes serão obrigados a cortar despesas e gastos - principalmente publicitários. Emissoras endividadas terão de fugir de pagamentos em uma moeda (dólar) supervalorizada, assim como terão de abrir mão de muitos produtos estrangeiros e reality shows (peraí! mas isso é boa notícia!). Só que haverá demissões em praticamente todas as emissoras...

Na líder

A Globo, campeã de audiência e de receitas, não terá muito o que oferecer e suas grandes apostas são as novelas: Velho Chico (21h30), Eta Mundo Bom (18h, e eta nome ruim!), Haja Coração (19h, remake de Sassaricando, mas desta vez com a linda e talentosa Mariana Ximenes como Tancinha). Na área de shows, Marcelo Adnet ganhará um talk show, Jô vai perder espaço e o futuro de Serginho Groisman ainda é uma incógnita: para ou continua?

No SBT

A TV de Silvio Santos passará mais um ano arrumando a casa, desajustada desde o escândalo do Banco Pan Americano. Vai continuar investindo em novelinhas infantis (Carinha de Anjo) e mantendo a fórmula de sempre (Praça, Ratinho, Sabadão, Eliana etc.). Este poderá ser o ano da filha nº 4 de Silvio, Patrícia Abravanel, que tem tudo para virar a verdadeira herdeira de palco do pai…

Na Record

A Record é a emissora que mais tem bons pressentimentos para 2016: terá três grandes novelas para incomodar a Globo em horário nobre: a sequência final de Os Dez Mandamentos em março, Terra Prometida em junho e, por fim, Escrava Mãe. As boas notícias para os cofres da casa são duas: Escrava Mãe, que já está pronta e paga, e o longa Dez Mandamentos nos cinemas, que pode virar uma milionária fonte extra de renda.

Maaaas...

Do lado de incertezas na Record estará a performance da segunda temporada de Xuxa (ou vai ou racha, hein?), a de Gugu, e de programas como o Domingo Show, que até vão bem, mas precisam de mais criatividade e de alguma remodelação...

Na Band

A emissora da família Saad é de longe a que mais vem sentindo os efeitos da crise. Com exceção de seu eternamente bom jornalismo, é a que menos tem a oferecer. Preparem-se: haverá uma overdose de seis meses de Masterchef (haja paciência, han?) e mais novelinhas turcas baratas, mas que estão dando bons resultados. Fora isso, nada.

Na RedeTV!

A emissora não vai fazer aventuras, mas precisa urgentemente acertar suas manhãs: o programa Melhor pra Você é fraquíssimo e tem beirado o traço de ibope. Ou é remodelado ou morrerá, o que não é bom para dezenas de trabalhadores… A emissora também pode começar a investir modestamente em dramaturgia, mas vamos esperar pra ver...

Ah, os jogos...

Uma breve tábua de salvação para Record e Band este ano serão os jogos Olímpicos do Rio, que as duas transmitem. Só que a Globo também, e é ela que receberá o grosso do dinheiro da publicidade brasileira (como sempre). A grande dúvida não é em relação às transmissões, mas ao risco de atentados e criminalidade atingirem os jogos e a imagem do país. Como se os políticos nacionais já não "cuidassem' disso…

Falando nessa raça

O ano terminará com eleições municipais, que ajudarão a afundar a audiência e a desgraçar a qualidade (sic) da TV, graças ao Horário Eleitoral OBRIGATÓRIO. Isso sem falar nos efeitos que terá no nível (sic²) da discussão política no país.

Tirando tudo isso...

...desejo um ótimo 2016 a vocês, leitores e leitoras de TARDE, sempre tão amáveis o ano todo! Obrigado pelas lindas mensagens! <3

