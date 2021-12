O melhor e o pior da TV brasileira em 2015

Nesta última coluna de 2015 vamos eleger o que houve de melhor e de pior da TV nos últimos 12 meses. Obviamente se trata de uma escolha pessoal e vocês até podem discordar, mas agora não adianta fazer beicinho para o colunista. Vamos lá...



O melhor de 2015



Ok, não foi um bom ano para a TV aberta, que há pelo menos uma década perde público para os canais pagos e ainda sofre um novo baque com a popularização de serviços como o Netflix. Mesmo assim é possível citar boas coisas exibidas em 2015. Por exemplo:



Tá no Ar (Globo) - Disparado, o melhor programa de humor da TV brasileira (seja aberta ou paga). Edição eletrizante, quadros engraçados e, principalmente, dois artistas no auge da carreira e da graça: Marcelo Adnet e Marcius Melhem.



Masterchef (Band) - O reality virou febre nas redes sociais e teve sua maior audiência desde a primeira edição. Ficou abarrotado de anúncios e merchan. Foi a salvação da lavoura da Band em 2015.



Domingo Espetacular (Record) - Já se firmou como a melhor alternativa à colcha de retalhos que virou o Fantástico. Boas pautas, bom jornalismo, boa variedade e, claro, bons âncoras. Um prato saboroso para o domingo à noite.



Silvio Santos (SBT) - É uma das poucas unanimidades do Brasil. Com 85 anos, ainda dá dor de cabeça à Globo e é a maior audiência de sua própria emissora. Um senhor impressionante.



Encrenca (RedeTV) - O programa ainda é um apanhado de vídeos da internet, mas, simples, tem boas sacadas. Foi a pedra no sapato do Pânico, que está perdendo no ibope aos domingos.



Batalha dos Confeiteiros (Record) - Uma das maiores "bolas dentro" da Record no ano. Buddy Valastro deu excelente audiência, sempre de dois dígitos, e repercutiu bastante nas redes sociais.



Verdades Secretas (Globo) - Um novelaço muito bem escrito por Walcyr Carrasco. Bombou no ibope, lançou uma nova estrela (Camila Queiroz) e gerou até polêmica internacional.



Hora Um - Telejornal matinal da Globo simplesmente derrubou todos os rivais em apenas um ano de existência. Destaque para a simpatia e credibilidade (e beleza) da âncora Monalisa Perrone.



Os Dez Mandamentos - Uma grande novela, muito bem feita e que virou a cabeça da Globo por alguns meses. Oxalá sua continuação, Terra Prometida, tenha a mesma qualidade



Troca de Família (Record) - Ninguém esperava que um "cozido" de edições passadas do reality fosse dar tão certo. Parte desse sucesso se deve ao carisma da apresentadora, Chris Flores.



O pior de 2015



Tomara que Caia (Globo) - Um dos piores programas já inventados. Tentou lançar moda, interação com telespectador e coisa e tal, mas foi um verdadeiro Titanic da TV este ano.



Melhor pra Você (RedeTV!) - Horrível, sem ritmo, sem pauta, sem carisma, chaaatooooooo... um verdadeiro sonífero matinal. Precisa ser refeito imediatamente. Ou substituído.



Xuxa - Tedioso e autorreferente demais. Dizia-se que Xuxa se inspiraria em Ellen DeGeneres, mas o que o programa menos teve foram entrevistas e conteúdo. Nota zero em humor também.



Pânico na Band - Precisa se reinventar urgentemente, mas tem uma equipe à altura da tarefa. Está perdendo a mão e a criatividade do passado. Está perdendo a piada, na verdade.



Notícias da Manhã (SBT) - O telejornal começou bem, mas perdeu terreno para os rivais da Globo e da Record. Uma boa oportunidade desperdiçada pela emissora.



É de Casa (Globo) - Programinha chatonildo e chinfrim nas manhãs de sábado, tem excesso de apresentadores e falta absoluta de conteúdo. Se continuar nessa toada vai ter vida curta.



Casos de Família (SBT) - Outro programelho que deveria estar fora do ar há anos. Muito escândalo, muita exposição familiar, muita apelação. Uma vergonha para a TV brasileira.



Melhor TV paga em 2015



Anotem esse nome: Titi Müller. Ela apresenta o programa turístico-comportamental Anota Aí, do Multishow. Essa garota é um talento nato para a TV: bonita, articulada, engraçada e às vezes até genial. Ainda vamos ouvir falar muito dela.



Pior da TV paga em 2015



Como eu já escrevi nesta mesma coluna, não houve nada pior, em 2015, que a overdose de reality shows baseados na maldade humana: socos, inveja, rancor, ódio, enganação, traição, deslealdade. Tudo que há de pior no ser humano tem um reality na TV paga. Vade retro!

adblock ativo