Mesmo perdendo assinantes, ibope da TV paga cresce 15%

Enquanto a TV aberta passou o último ano praticamente estagnada, sem aumento de público, a TV paga nada na direção contrária: mesmo tendo perdido quase 1 milhão de assinantes entre 2014 e 2015, o serviço começou este ano com um aumento em torno de 15% em pontos e de 7% de share, na comparação com o mesmo período no ano passado. O que é share? Explico de novo na próxima nota…

O que é, o que é...

Share é a participação de um canal ou de canais (no caso da TV paga) no universo de TVs ligadas. Por exemplo, em junho do ano passado, nas 24 horas do dia, um em cada cinco aparelhos de TV ligados em São Paulo estavam sintonizando canais pagos (só canais pagos, não incluídos os canais abertos que também podem ser sintonizados na TV por assinatura).

Para comprar

A comparação de junho de 2015 com junho de 2016 mostra que a Globo e o SBT, por exemplo, perderam 2% de aparelhos de TVs ligados cada um. A RedeTV! perdeu 9%. A Record ganhou 4%. Já os canais pagos ganharam 7%.

Por outro lado

Um dos segmentos que mais vão cair este ano na TV brasileira são as vendas de filmes adultos no sistema Now, da Net. No ano passado foram vendidos cerca de 4,5 milhões de filmes pornôs de todos os segmentos no Now. Sabem quando isso rendeu: cerca de R$ 75 milhões..

Porém...

Este ano a estimativa mais otimista prevê uma queda de 30% na venda de filmes adultos à la carte. Ou seja, 1,5 milhão de filmes a menos. Em outras palavras, a crise está tornando o brasileiro mais econômico, além de sexualmente amuado.

Vai longe

Já são quase 18 meses que o Programa da Eliana não passa do terceiro lugar em audiência, atrás da Record.

Risco

Ainda não há certeza na Record se haverá o reality A Fazenda este ano. Por cada episódio do reality a Record precisa pagar mais ou menos R$ 10 mil só de direitos autorais, fora o enorme custo do programa, deslocamento de pessoal etc.

Maaas…

Embalada por boa audiência e grande repercussão, outro reality, Power Couple, já tem uma segunda temporada garantida na Record em 2017. Ou até antes…

Impressionante

Poucas vezes na história da TV brasileira um programa considerado por quase toda a crítica como horroroso deu uma volta por cima tão grande e se tornou uma atração de verdade: falo do Zorra, da TV Globo. Com quadros mais politizados e menos voltados a bordões e personagens fixos, Zorra é hoje uma ótima opção para rir.

Nada disso

Engana-se quem acredita que a Polícia Federal e a Receita estão investigando apenas empresários nos casos da máfia dos shows públicos ou em fraudes na Lei Rouanet. Há muitos músicos, inclusive baianos, tendo sua vida fiscal devassada (com devida autorização da Justiça).

Foram coniventes

Muitos músicos e seus empresários concordaram tacitamente em assinar contratos para determinados eventos que, no papel, afirmavam ser de caráter social, porém todos sabiam que se apresentariam em festas privadas. Esses documentos estão com a PF e, pior, com os técnicos da Receita.

Ei, sua casa está suja

A primeira cena de sexo gay na TV aberta brasileira deve ir ao ar depois de amanhã, em Liberdade, Liberdade, na Globo. A bancada evangélica do Congresso, além de lideranças religiosas como o pastor Silas Malafaia, já mobilizam seguidores para promover uma passeata em várias capitais contra a exibição do que consideram "atentado ao pudor e à família brasileira". Em vez de "passeata" deveriam arrumar um esfregão e dar uma boa limpada no chão da cozinha.

adblock ativo