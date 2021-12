Melhores programas da TV aberta em 2016

O ano está terminando e é hora de fazer um balanço do que a TV aberta brasileira ofereceu de melhor para nós, telespectadores. Afinal, apenas 25% da população brasileira tem acesso hoje à TV por assinatura e a TV aberta ainda é o veículo mais poderoso e influente do país.

Veja a seguir uma lista feita pela coluna. Quem concordar ou tiver outras sugestões, basta usar o email acima e mandar seu recado para o colunista (fofo).

Êta Mundo Bom

Uma das melhores novelas da Globo não só de 2016, mas em muitos anos. Agradou em cheio ao público ao ponto de fazê-la registrar mais audiência inclusive que a principal novela da emissora às 21h30. Uma obra-prima de texto de Walcyr Carrasco.

Zorra

O humorístico exibido aos sábados pela Globo foi um dos programas que mais surpreenderam este ano. Repaginado visualmente e em seu texto, com elenco reforçado (destaque para Dani Calabresa), se tornou uma divertida opção para o telespectador.

Programa do Porchat

Depois de Jô, é hoje provavelmente o melhor talk-show da TV aberta. Só não obtém melhores índices de audiência por absoluta falta de “hábito” do público da Record. Mas tem um alto nível de qualidade, de texto e, principalmente, performance do apresentador.

Masterchef

O reality culinário da Band fechou mais um ano com estrondoso sucesso e hoje, pode-se dizer, é o único programa da Band com qualidade realmente impecável, inclusive pela boa escolha dos participantes. Não é à toa que fecha 2016 como o maior ibope da emissora.

Justiça

Minissérie com roteiro por vezes pesadíssimo, e que surpreendeu tanto pela temática – vingança – como pelas excelentes atuações de praticamente todo o elenco. Produto superior da Globo, Justiça foi tão bem que mereceria uma nova temporada em 2017.

Balanço Geral

O vespertino da Record bateu recordes de audiência não só em São Paulo, mas em Salvador e em muitas outras capitais. Uma mistura bem feita de jornalismo e entretenimento que tem tudo para continuar incomodando a Globo no próximo ano.

Carinha de Anjo

Produção que mostra que o SBT hoje tem não só o monopólio, como o domínio completo nas produções infantojuvenis – que, aliás, atingem também excelentes níveis de audiência e retorno publicitário. Um dos melhores produtos do SBT no ano.

Programa do Ratinho

Uma das maiores audiências do SBT e uma das mais divertidas alternativas nas noites de segunda a sexta na TV aberta. Ratinho é hoje a maior dor de cabeça para a Record, que não consegue vencê-lo no ibope. Aliás, ninguém lá quer enfrentá-lo.

Malhação

Anos atrás esse programa parecia condenado, tal a falta de assunto. Hoje, renovado, voltou a render excelentes índices de audiência e ajuda a alavancar a programação da Globo em horário nobre, além de ser um eterno celeiro de novos talentos para a emissora.

Tamanho Família

O programa dominical de Marcio Garcia foi tão bem em audiência que surpreendeu até mesmo a Globo. Já tem uma nova temporada garantida para o próximo ano. Se tornou um paradigma do que é um verdadeiro programa de TV feito para a família brasileira.

Profissão Repórter

Maior exemplo de que a TV brasileira tem formatos tão bons ou melhores que qualquer produçãozinha importada. Caco Barcellos é há anos um paradigma do jornalismo, um profissional capaz e ético em quem todos nós devemos nos espelhar.

Programa do Jô

A TV brasileira se despede também em 2016 de um de seus melhores programas (de todos os tempos). Felizmente nós brasileiros não ficaremos órfãos do maior artista do país. Afinal, se a Globosat não se acertar com Jô, certamente o SBT não o deixará escapar. Quem ganha com isso somos todos nós telespectadores.

Na próxima semana, queridos leitores de A TARDE, faremos a lista dos maiores lixos da TV este ano. Talvez eu precise de um espaço maior nesta página… hehehe...

