Invejosos querem fim do Tá no Ar na Globo

Argumentos



Uma das "justificativas" dos detratores do Tá no Ar é que o programa já ficou desgastado, que já deu o que tinha de dar, que personagens como o militante "anti-Globo" de Adnet já encheram os picuás, que é bom dar um tempo e coisa e tal. Na verdade, pela frente falam em não ter temporada em 2016, mas que o programa voltaria em 2017, etc. Por trás, tudo balela. Querem mesmo é tirar a atração do ar para sempre.

As críticas...



...vale dizer, são baseadas em puro "achismo". Este ano, em ibope, a audiência do humorístico foi quase 35% maior que a de 2014. E aquele blabla-blá de que anunciantes estariam reclamando de algumas brincadeiras é outra conversa mole. O programa sempre teve fila de anunciantes. Afinal, quem não quer vincular seu nome a algo inteligente?

Ahan...



O que está em andamento na Globo, vamos dizer às claras, é a maquinação promovida por um dos mais básicos sentimentos da natureza humana: inveja da grossa; horror do sucesso alheio; incapacidade de aceitar que alguém que vem de fora (Adnet), de uma decadente MTV, e chacoalha o humor (medíocre) brasileiro (e da Globo).

Porque convenhamos...



...se o Tá no Ar não é humor de qualidade, o que é? Aqueles tontos fazendo stand-up sobre o "nada" com 30 anos de atraso sobre o resto do mundo civilizado? O Zorra Total? A Turma do Didi? O Otaviano Costa?

Falando em humor...



...seria engraçado, não fosse trágico, como a Globo manteve Chico Anysio na geladeira por anos e mais anos enquanto ele estava vivo e como hoje usa e abusa de sua imagem, depois de morto, no canal Viva. É Escolinha do Professor Raimundo a rodo na programação.

E tome mais Globo



Os leitores de A TARDE não estão estranhando como está morninha a "comemoração" de 50 anos da Globo na programação do canal? Com exceção de uma linha de filmes (da Globo Filmes, claro), o assunto quase não entrou na pauta de programa algum nas últimas semanas. E olha que chegamos já ao fim de abril e da efeméride em questão.

Ela volta



Para alegria de muitos telespectadores, a Record não desistiu mesmo de ter de volta a bela e comunicativa Chrys Flores à programação - mesmo com muita gente tentando mantê-la afastada, nos bastidores, é bom avisar (o que não falta a ela na casa é inimizade).

Entre outras...



...possibilidades, especula-se que Chrys poderia ter um novo quadro no Domingo Show.

Competição



Há uma duríssima disputa ocorrendo na TV brasileira, todas as noites. Quem é a atriz mais chatonilda do Brasil: Sophie Charlotte ou Adriana Esteves? Porque as duas já esgotaram todas as reservas de caras e bocas, reviradas de olhos e muxoxos mútuos. Na frente na TV, quem faz bico mesmo é o telespectador estupefato com tanta canastrice.

Sem futuro



Apesar das delongas e quetais, a Band não tem plano algum para um novo programa com Rafinha Bastos. Já tem canal concorrente de olho nele. Aliás, quem está lucrando com a debandada da Band (sem trocadilho, hein?) e da Record é a RedeTV!. A emissora anda contratando gente de qualidade por salários relativamente pequenos.

Dez, nota dez



Fantástico o novo programa Autópsia de Famosos, que recém estreou no canal Discovery, contando os bastidores das mortes de gente como Michael Jackson, Anna Nicole Smith, Whitney Houston e outros finados. Poderia ser mais um programa mórbido e apelativo, mas faz um jornalismo de altíssima qualidade, trazendo novidades mesmo sobre assuntos tão antigos.

Em compensação...



... vem aí, no próximo domingo, mais um pentelho que gosta de incomodar animais em seus habitats, no mesmo canal Discovery. É o protagonista de Perdido na Amazônia, novo reality estrelado (sic) pelo espanhol Frank Cuesta, especialista em répteis e anfíbios. Vendido como "irreverente e engraçado", Cuesta é, na verdade, um sujeito desagradável, que menos ensina e diverte, e mais se exibe e incomoda os animais. Um chato biológico de galochas.

adblock ativo