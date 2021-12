Gugu se magoa com ataques de Datena

Avesso a disputas privadas ou públicas, Gugu Liberato ficou surpreso e bastante magoado com as palavras duras que José Luiz Datena lhe destinou, após a entrevista de Luiz Bacci na Record, na semana passada. Acusado de falsidade por Bacci, a entrevista enfureceu Datena, que não só disparou contra o ex-colega de Band, como também chamou Gugu de "velho e falso". Gugu se surpreendeu porque não esperava o ataque. Ele já tivera problemas com Datena, mas tudo parecia ter acabado em 2011, quando o jornalista disse a Gugu, no palco da Record, que o considerava um "grande amigo".

Muuuuuy amigo

"Um abraço a você, que é um grande amigo", disse Datena na ocasião. "Nos grandes momentos de mudança na minha carreira você me deu a mão, você me apoiou, você foi um cara muito legal comigo", afirmou, ao vivo.

Altos e baixos

Não é a primeira vez que Datena ataca Gugu, como afirmamos acima. Só que a primeira vez havia um motivo bem mais grave. Anos antes desse reencontro amistoso na Record, o atual apresentador do Brasil Urgente havia afirmado ter "nojo" de Gugu após uma entrevista que este apresentara com falsos integrantes do PCC, no SBT. Os falsos bandidos ameaçaram Datena de morte. A entrevista foi uma farsa montada pela produção do Domingo Legal. Gugu assumiu a responsabilidade, se desculpou e até demitiu várias pessoas do programa, mas ficou marcado a ferro com o caso.

Errou, sim

Segundo este curioso colunista apurou à época, Gugu cometeu, de fato, um grave erro e pode ser acusado eternamente de ter sido mau chefe e mau jornalista. Afinal, ele não checou a veracidade do que exibiria em seu próprio programa, e era um caso gravíssimo. Mas a verdade é que Gugu não foi o mentor da farsa. Errou feio, muito feio, ao confiar demais em certos funcionários ressentidos, que lhe deixaram uma verdadeira bomba relógio armada. O erro, aliás, quase acabou com sua carreira na TV.

Sonolência

Um número está chamando bastante a atenção no PNT este ano. O PNT, para quem não sabe, é o chamado Painel Nacional de Televisão, ou seja, a medição de audiência que o Ibope faz nas principais regiões do país (a bela Salvador está incluída, claro). Entre janeiro e março, a Globo perdeu 8% de audiência entre meia-noite e 6h. Caiu de 6,1 para 5,3 pontos. Já o SBT, vice-líder, cresceu mais de 14% nesse mesmo período: marcou 2,4 pontos em março. Cada ponto no PNT vale por 233,4 mil domicílios sintonizados neste ou aquele canal.

Puxada de freio

Conforme esta ultrasupermegaplusbem-informada e, principalmente, modesta coluna antecipou aos leitores de A TARDE em julho no ano passado, após a Copa do Mundo, a Band está promovendo um grande corte de custos - leia-se, demitindo funcionários - em todos os departamentos. Apesar de já ter feito investimentos nas Olimpíadas de 2016, a emissora não tem lá muitas esperanças de amealhar audiência com os jogos do Rio, já que eles estarão também na Globo e na Record. Sem falar na velha e boa TV paga...

Ainda a Xuxa

Embora tenham publicado por aí que o diretor comercial da Record, Walter Zagari, foi "totalmente contra" a contratação de Xuxa, a verdade é que foi ele, Zagari, quem fez o primeiro contato com a apresentadora, e foi ele quem fez a ponte para que a ex-globa tivesse os primeiros encontros com Marcelo Silva, vice-diretor artístico da Record.

Por fora, bela viola...

Embora se faça de blasé, como sempre, já que é líder inconteste de ibope, setores da Globo estão, sim, ressabiados com os baixos índices que Babilônia vem obtendo no ibope. Com exceção de Salvador, Florianópolis e Rio, a audiência da novela é muito baixa no restante do país, para os padrões da emissora. Isso é ainda pior porque, afinal, está ocorrendo bem na efeméride de 50 anos da casa. E nem adianta dizer que a novela está bombando nas redes sociais, porque quem ganha dinheiro com isso é o Mark Zuckerberg.

Engraçadinho

Silvio Santos já avisou a família e alguns funcionários do SBT: não tem a menor ou mais remota intenção de se aposentar. O dono do SBT, de 84 anos, até já brincou dizendo a algumas pessoas que, se tiver a oportunidade, pretende morrer em grande estilo: enquanto faz o programa. Essa brincadeira causa calafrios em alguns funcionários da emissora, pois eles sabem que o gozador Silvio, no fundo, no fundo, está falando sério.

