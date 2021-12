O maior público da Rede Record no país fica na Bahia. Segundo dados exclusivos obtidos pela coluna, de todas as regiões metropolitanas medidas pela Kantar Ibope, a Grande Salvador é aquela que tem os melhores resultados para a emissora. Mas calminha ainda com a festa….

Ainda longe

A TV Itapoan ainda está longe de ameaçar a hegemonia da Globo nas 24 horas do dia, mas em algumas faixas horárias ela já bate a Globo de forma rotineira. Diariamente.

Números

No mês passado, a Itapoan ficou 4.698 minutos na liderança, ou seja, mais de 78 horas. Para comparação, a segunda praça com melhor resultado para a Record é Belo Horizonte, que em fevereiro ficou 3.719 minutos na liderança (cerca de 62 horas).

Outras praças

No Espírito Santo, a Record-TV Vitória ficou 1.817 minutos em primeiro (60 horas). Em São Paulo, 1.637 minutos (27 horas); e no DF foram 1.404 minutos em primeiro (24 horas).

Vão bem

Entre 6h15 e 9h45, por exemplo, diariamente, a Itapoan costuma deixar a Globo até dois pontos para trás. Na parte da tarde, o Balanço Geral também vai bem e disputa cabeça a cabeça com a Globo, sempre na casa dos dois dígitos. Nos demais horários, no entanto, a emissora carioca dá banho em todas as concorrências.

Vai mal

Grande Salvador dá à Record a melhor audiência de todas

Por outro lado, da 0h às 6h, quando exibe programação religiosa, a Record-Itapoan vê uma fuga de público impressionante – uma das maiores do país. A média de ibope nas madrugadas muitas vezes fica abaixo de 0,3 ponto. Cada ponto de audiência na Bahia equivale a cerca de 14 mil domicílios.

Vai bem mal

A novela A Lei do Amor segue firme na “disputa” do título de pior novela e pior audiência das 21h30 de todos os tempos na Globo. E você, querido leitor de A TARDE? Está assistindo? Tem queixas? Escreva para a coluna dando suas impressões.

Horror completo

Outro programa que também está batendo todos os recordes negativos de audiência é o BBB17. Ainda é líder com folga, verdade, mas tem o pior resultado de todas as edições desde a primeira, em 2002.

Despencou

Depois de 14 meses batendo a Record no Painel Nacional de Televisão (medição nacional), em fevereiro o SBT perdeu a vice-liderança para a Record, que abriu quase um ponto de vantagem. É um dos efeitos da incapacidade de Silvio Santos em deixar a grade de programação quietinha por algum tempo.

Prêmio do patrão

A 59ª edição do Troféu Imprensa do SBT será exibida no próximo dia 9 de abril, se tudo correr bem.

Vai saber

Pelo cronograma, o novo programa de Pedro Bial na Globo deveria estrear na segunda semana de abril, mas pouca gente na Globo acredita que vá dar tempo. A equipe ainda nem está completa.

adblock ativo