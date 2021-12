Globo intervém em Velho Chico; diretor está ameaçado

Esta semana a TV Globo promoveu uma raríssima intervenção em sua principal novela, Velho Chico (21h30). Edmara, filha do novelista Benedito Ruy Barbosa, que estava escrevendo a trama, foi afastada pela emissora. A desculpa foi que brigou com o pai, mas isso é conversa flácida para acalentar muares. Benedito, 85 anos, assumiu as rédeas na marra e terá agora de mudar o rumo de vários personagens, entre eles o coronel Saruê, de Antonio Fagundes. Mas isso é só o começo...

Intervenção

O fato é que a última vez que a Globo promoveu intervenção dessa magnitude foi em 2002, com Esperança, também de Benedito. Na ocasião, o novelista teve problemas de saúde e atrasou demais a entrega dos capítulos, ao ponto de prejudicar (e encarecer) todas as gravações. Benedito foi afastado e Walcyr Carrasco assumiu. Dessa vez o motivo é outro…

Beicinho público

Conforme publiquei com exclusividade no portal UOL (parceiro de A TARDE) no último dia 14, o problema em Velho Chico começou quando saíram os primeiros resultados do grupo de discussão de telespectadores que analisou a novela. Veredito: a 1ª fase foi ótima e linda e coisa e tal, mas a atual era decepcionante, a começar por Fagundes. Aparentemente, a interpretação do coronel Saruê por Rodrigo Santoro, na 1ª fase, ficou tão boa que "ofuscou" Fagundes. Este quis compor outro personagem, com pouco "diálogo" com o de Santoro. Resultado: o público detestou e Fagundes terá de mudar.

Senta que lá vem história

Os leitores de A TARDE podem pensar que isso é um problema menor, mas eu digo que é gigantesco. A Globo decide que novela fará com até dois anos de antecedência. Começar uma produção caríssima como Velho Chico e ter de mudar de rumo logo no começo é um problemaço. E caro. Mais ainda: quem é o funcionário da Globo que vai chegar até um "medalhão" como Fagundes e dizer: "olha, Toninho, seu personagem está chatonildo, você tem que mudar". Eu é que não queria ser esse funcionário. Deus me livre...

No telhado

Informações obtidas pela coluna com exclusividade para A TARDE apontam que, pela primeira vez, o diretor da história também está na mira das mudanças. Pela primeira vez um diretor da Globo também corre risco de entrar no balaio das trocas de Velho Chico...

Ninguém aguenta, né?

A emissora obviamente negará isso, mas sabe-se que o diretor Carvalho é o maior alvo de insatisfação da novela. Por causa de seu temperamento obsessivo, ele vem criando vários (e caros) problemas. Carvalho refaz cenas "trocentas" vezes, muda iluminação depois de pronta (ele adoooooora penumbra, concordam?), desiste de personagens no meio do caminho, elimina cenas já gravadas da edição, deixa elencos e equipes de produção parados em várias partes do país (inclusive Bahia), e ainda tem entregado os episódios editados em cima da hora. Poucas vezes, talvez com exceção de Amora Mautner, de A Regra do Jogo, tenha havido tantas queixas por parte de funcionários e artistas contra um diretor.

Fora isso

Luiz Fernando Carvalho sabidamente é um dos diretores mais difíceis de trabalhar na Globo: é extremamente talentoso, mas também belicoso, impaciente, ensimesmado e às vezes agressivo com gente ao seu redor. Quase nenhum produtor da Globo aceita trabalhar com ele. "Só os loucos", disse uma fonte da Globo a esta coluna, na última quarta. Segundo a coluna apurou, o limite de paciência da Globo com Carvalho está perto do fim. Afinal, de que adianta ter talento e dar tanto problema e aumentar tanto os custos?

Curiosamente...

...Velho Chico não tem problemas imediatos de audiência. Está dando médias acima de 30 pontos. Na Bahia já teve capítulos que beiraram os 38 pontos… é bem mais que suas antecessoras. Mas o grand finale das mudanças ainda pode estar longe…

Enquanto isso...

...a espetacular Êta Mundo Bom vai quebrando recordes de ibope. A novela das 18h da Globo já tem audiência próxima à de Velho Chico - algo inédito na história da casa.

Procura-se

RedeTV está há meses procurando um novo diretor nacional de Jornalismo. Você, leitor de A TARDE, se acha capaz? Então mande currículo pra eles!

Silvio Santos vem aí

Cansado de perder para a Record aos domingos, e ficar em terceiro no ibope, Silvio Santos prepara novidades os programas vespertinos: Celso Portiolli e Eliana terão de fazer mudanças profundas em suas atrações.

Entornando

Temporada atual de Masterchef, na Band, tem audiência quase 20% menor que a anterior. E ainda faltam MESES para o programa acabar.

Eba!

Apesar de Fernanda Lima ter anunciado que este ano seria o último, o programa Amor & Sexo terá mais uma temporada. Cabe dizer que o título desta notinha, "Eba", é só pela Fernanda, não pelo programa.

Brincadeirinhaaaaaa, Rodrigo Hilbert!



Outro lado - TV Globo

"Sobre a matéria publicada: Globo intervém em Velho Chico. diretor está ameaçado (24/04/2016), o texto traz uma série de inverdades que gostaríamos de ver corrigidas. Não houve grupo de discussão sobre a segunda fase de Velho Chico. São, portanto, absolutamente infundadas as especulações sobre a atuação de Antônio Fagundes ou de qualquer outro ator. Da mesma forma, as que dizem respeito à direção de Luiz Fernando Carvalho. Velho Chico tem em sua direção, texto e elenco seus pontos fortes e não há qualquer dúvida sobre isso. Edmara, como sabem todos os jornalistas que nos procuraram, ou a ela mesma, para checar a informação, pediu para se afastar. A novela é do Benedito, o argumento e os caminhos principais dos personagens são dele. Ele funciona como um supervisor da história e dos autores, ficando o desenvolvimento do texto mais a cargo da Edmara e do Bruno, com colaboradores. Como o direcionamento do Benedito já está bem adiantado, com trajetórias dos personagens bem delineadas e as duas fases já implantadas, além de uma frente de roteiros confortável, a Edmara conversou com ele, disse que gostaria de se afastar, Benedito concordou e Bruno, com os colaboradores, tem trabalhado sob uma supervisão mais próxima. Movimentações no núcleo criativo de uma novela não chegam a ser incomuns. Assindo: Central Globo de Comunicação"

NOTA: O colunista Ricardo Feltrin, de A TARDE, mantém todas as informações publicadas.

