Globo 'esconde' dados do Tomara que Caia

Achincalhado pela crítica, malhado pelos internautas, derrotado pelo SBT de Silvio Santos, o humorístico Tomara que Caia praticamente começou natimorto aos domingos, na Globo. O primeiro programa teve 13 pontos de ibope em média. O segundo caiu para 9 pontos (dados de São Paulo, onde cada ponto vale por 67 mil domicílios sintonizados). Mas o problema é outro...

Novo formato

Poderíamos ponderar, antes de cabongar a atração, que o novo dominical de humor pode até não ter começado bem, mas acontece que é o primeiro produto genuinamente feito para ser assistido ao mesmo tempo nas chamadas primeira e segunda telas (TV e celular ou computador). Se você não "jogar" junto com o programa com o celular, ele tem pouca graça. A "trolagem" ou "bullying" do público sobre o elenco é que define o andamento da atração e deveria ser um estímulo para mais audiência, certo? Só que não.

Aaaaaaaaaahnnn...

A Globo poderia argumentar: "Olhem aqui que números espetaculares nós temos de pessoas/celulares que acessaram o aplicativo bacana do Tomara que Caia! Temos muito mais audiência do que vocês pensam, porque sabemos agora que todo mundo que está vendo o programa também está usando o APP. Então tomem, críticos bobalhões! Temos dois ibopes! Bwahahaha!

Ok, Ok...

Ninguém na Globo dá essas risadas malignas. Mas continuemos...

Sóóóóó queeeee...

A Globo se recusa a revelar quantas pessoas/celulares acessaram o aplicativo em cada uma das edições do programa. Questionada por este colunista, a Central Globo de Comunicação limitou-se a dizer que os dados são "internos/estratégicos/sigilosos etc etc".

Em outras palavras

O aplicativo de celular do Tomara que Caia também não deve estar bombando.

Vocês notaram?

Os queridos leitores de A TARDE que assistem à Globo nem devem ter notado, mas não há mais NENHUMA citação às redes sociais na programação da emissora. Vocês não veem mais apresentador dando seu @twitter, não há mais nenhuma vinheta ou divulgação do facebook em programas da casa, tampouco são dados endereços de Instagram etc. Querem saber o por quê?

O porquê...

...é que a Globo foi a emissora que mais cedo percebeu que essa história de apresentador dar twitter ou facebook ao vivo não passa de uma propaganda gratuita para empresas estrangeiras bilionárias. No caso do Tomara que Caia, se fosse em outra emissora certamente a votação seria pelo Facebook ou twitter. Na Globo, não. A emissora tratou de criar seu próprio aplicativo e gerar cliques e audiência só para seus produtos. Quer mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão? Use os produtos Globo.

Está certíssima!

Afinal... para que enriquecer mais ainda o Mark Zuckerberg?

União

É cada vez maior a aproximação entre Record e SBT. Depois de se unirem em uma empresa que vai representá-las junto às operadoras de TV paga (querem cobrar das operadoras que as disponibilizam, e nada mais justo), a Record também pode negociar nova novelinha do SBT, Cúmplices de um Resgate, no exterior. Uma espécie de parceria internacional.

Olhos azuis

Um emissário da Record teria entrado em contato com (linda) Ellen Rocche, da Globo. A loira agora terá só contrato por obra na emissora carioca e a Record poderia oferecer algo bem mais longo (três anos). Além da beleza, vale dizer que Ellen também foi muito bem em todos os papéis que fez até hoje na TV (especialmente na mininovela O Astro).

Zeca Camargo...

...talvez devesse ter aceitado mudar para a Record (foi convidado) para apresentar A Fazenda. Sua fase na Globo não é lá muito boa.

