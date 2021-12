Globo corre contra tempo para gravar 3ª fase de Velho Chico

A coluna já publicou dias atrás informações exclusivas a respeito do clima (tenso) que tomou conta dos bastidores da novela Velho Chico, da Globo. Pois a coisa está ficando cada vez mais interessante (pra quem gosta de emoções fortes, como o colunista). Com a novela com gravações atrasadas, a direção da emissora ORDENOU que a próxima fase da história, a terceira, comece a ser gravada imediatamente. E não quer saber de reclamações...

Novo elenco

Como boa parte do elenco da terceira fase será completamente diferente do da atual, a ordem no departamento de dramaturgia é já começar a gravar tudo que for possível e já. Vários atores e atrizes que ainda estavam em compasso de espera já estão sendo chamados às pressas para começar as gravações….

Epa!

Só tem um probleminha, que eu só vou revelar apenas na próxima nota (bah! Esse colunista e seu método heterodoxo para manter leitores presos...)

O impossível

O problema de antecipar as gravações da terceira fase de Velho Chico - e aí a Globo está numa sinuca de bico - é que, quem deveria dirigir essas gravações, obviamente, seria o diretor Luiz Fernando de Carvalho. O úúúúnico probleminha é que ele está completamente atrasadilso nas gravações da fase atual. Aí então fica a minha pergunta: quem, por Deus, dirigiria a bendita terceira fase enquanto Carvalho não se desenrola da segunda? Mistééério...

Na berlinda

Um dos principais problemas de Velho Chico, por incrível que pareça, é o perfeccionismo (exagerado) do diretor. Más linguas, porém, consideram errado chamar de "perfeccionismo": dizem que é T.O.C. mesmo (Transtorno Obsessivo Compulsivo).

Bombando na Bahia

A segunda fase da novela bíblica Os Dez Mandamentos disparou a audiência da Record Bahia em quase 70%, na comparação com o mesmo período da novela no ano passado. São dados exclusivos obtidos por esta coluna.

Foguete

De todas as regiões metropolitanas medidas pela Kantar Ibope, Salvador foi a que apresentou o maior índice positivo após a estreia da novela escrita por Vivan de Oliveira e dirigida por Alexandre Avancini. Para se ter uma ideia, o acréscimo médio de audiência no país foi de 31%. Ou seja, os baianos estão dando à novela mais que o dobro da média do restante do país..

Outras praças

Depois de Salvador, a praça em que Mandamentos - Fase 2 mais cresceu foi em Porto Alegre (+63%), seguido de Manaus (+57%), Belo Horizonte (+53%) e Goiânia (+33%). Em São Paulo, o acréscimo foi de 28%.

Maaaas....

...algumas cidades não estão sendo as últimas bolachas do pacote, para a Record. Em Curitiba, por exemplo, o ibope da emissora cresceu apenas 9%. Já em Campinas o acréscimo foi de 7%.

Vão se dar mal

Mais que de repente, os canais Globosat e os canais Telecine e HBO também estão preocupados com uma eventual mudança nas regras da banda larga (as operadoras querem cobrar por pacote de dados, como já falamos aqui)...

Acontece que...

....no caso de limitação de dados ser aprovada, os maiores prejudicados, além de Netflix, serão os jovens serviços GloboPlay, Globosat Play, Telecine Play e HBO On Demand. São todos serviços de TV via streaming....

Snif....

Exatamente três anos atrás, maio de 2013, eu começava a escrever uma coluna semanal para este querido jornal A TARDE. Posso dizer que nunca, em 25 anos como jornalista, tive leitores tão participativos e tão carinhosos. Não sei como agradecer, e espero continuar por aqui. A menos que me expulsem, claro. Sigam-me no Twitter (mas só os que tiverem coragem): @feltrinoficial

