Globo ajuda família de Montagner em ação judicial

Além de estar prestando toda a assistência à família de Domingos Montagner - a viúva e três crianças pequenas -, a TV Globo também vai dar todo apoio jurídico em ação judicial contra o município sergipano de Canindé, onde o ator se afogou.

Petardo

A cidade já está sofrendo uma ação do Ministério Público Federal, que a acusa de negligência, danos morais e materiais, já que no local onde ocorreu o acidente não havia nenhuma sinalização de que era uma área perigosa para o lazer. A prefeitura nega responsabilidade.

Cidade sitiada

Com o MPF, pode até ser que a cidade sergipana recorra. Mas, com a força do Departamento Jurídico da Globo (e o poder da emissora), é provável que a modesta Canindé queira logo fazer um acordo com a família Montagner para não se tornar uma espécie de vilã nacional.

Mas já é...

Canindé já está de certa forma condenada: provavelmente NUNCA mais a Globo fará qualquer filmagem na cidade.

Risco total

Na verdade, o pânico dos políticos de Canindé é que essas ações judiciais possam "quebrar" a economia da cidade, que se baseia em agricultura e turismo. Canindé tem apenas 29 mil habitantes.

Família amparada

Outra atitude louvável da Globo, e que não faz parte de suas obrigações, é que a emissora deverá pagar integralmente o contrato de Montagner, que só venceria no final de 2020. Seu contrato foi feito no ano passado por um valor apurado pela coluna em R$ 80 mil.

Ou seja...

... viúva e filhos receberão mensalmente essa quantia da emissora até o final de 2020. Fora seguro, assistência médica, bolsas de estudo para as crianças etc.

Novas regras

Outros efeitos da morte de Montagner: a tragédia causou uma revisão completa das regras de segurança da Globo em tomadas externas, a partir de agora. O valor da apólice da emissora para o elenco e produção nesses tipos de filmagens também deve subir vertiginosamente agora.

Férias merecidas

Após Velho Chico, a atriz Camila Pitanga poderá passar um bom tempo fora do ar e só retornar em 2018. É consenso na emissora que o melhor a fazer por Camila, que, num incrível momento de superação, voltou a gravar, é lhe dar 2017 como ano sabático. Ela merece.

Preparem-se

A grade de programação da Record vai sofrer um chacoalhão em 2017. Vários programas terão seus horários e até dias de exibição alterados. Entre eles o de Xuxa Meneghel. Só para constar, o contrato de Xuxa com a Record só acaba no final de 2017.

Mas já?

Fernanda Paes Leme, hoje apresentando o fraco reality X-Factor na Band, andou sendo sondada para voltar às novelas da Globo em 2017. Contrato por obra.

