Fim do sinal de TV analógica na Bahia deve ser adiado para outubro

A empresa Seja Digital, que representa as operadoras na transição para a TV digital no país, pediu ao governo o adiamento do fim do sinal analógico em Salvador por pelo menos 90 dias.

O sinal deveria ser desligado no próximo dia 26 de junho, mas as operadoras pedem mais tempo. O objetivo é promover a entrega de pelo menos 500 mil kits de conversores e antenas de TV digital por mês a partir de março. Por isso as empresas defendem que o sinal seja desligado apenas em 2 de outubro.

Isso daria tempo de reduzir o volume de famílias que ficarão às cegas com a mudança de padrão de transmissão.

Além de Salvador, a Seja Digital pede o mesmo adiamento para as praças de Recife e Fortaleza, que também teriam o sinal analógico desligado em junho.

Até dezembro as operadoras e o governo estimam que serão distribuídos de 5 a 6 milhões de kits de TV digital na Bahia, Ceará e Sergipe.

A decisão sobre essas praças só será definida no próximo dia 20, quando ocorrerá a reunião entre governo, entidades patronais, operadoras e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

As operadoras também queriam pedir o adiamento do fim do sinal analógico em São Paulo, mas não tiveram sucesso. Está confirmada a morte da TV analógica em SP no dia 29 de março.

Enquanto isso

Os funcionários da central de atendimento ao telespectador da Sky estão precisando de uma dose extra de empatia e compreensão: estão vivendo dias de queixas e ofensas dos assinantes, após a retirada de sete canais do Grupo Fox do menu da operadora. Sky e Fox não renovaram contrato, expirado no último dia 31.

Vai bem

O Bahia no Ar e o Fala Brasil em Salvador fecharam o mês de janeiro à frente da Globo no ibope. O primeiro fechou com média de 11,6 pontos contra 10,4 da Globo. O segundo venceu a eterna líder por 8,9 x 8,3 pontos.

Nada a ver

Perguntei outro dia a Jô Soares se ele tem acompanhado talk shows na TV aberta. Resposta: “Não vejo nada disso, tenho mais o que fazer.” Hehehehe…

Outro lado

Sobre esta repercussiva coluna publicada na semana passada em A TARDE (Por que Record, SBT e RedeTV! decidiram criar uma empresa), a Associação Brasileira das TVs por Assinatura escreveu para dizer que o texto continha “erros”.

A ABTA alega que as operadoras foram ao Cade contra a criação dessa joint-venture porque “a cobrança dos sinais em HD dessas emissoras tornaria mais caro o serviço para o assinante”.

Diz ainda que “o serviço de TV por assinatura é o serviço de telecomunicação mais bem avaliado pela Anatel”.

Meu lado

A coluna mantém todas as informações publicadas.

Lado de vocês

A coluna adoraria saber a experiência de vocês com a TV por assinatura em Salvador. Enviem suas opiniões e experiências sobre atendimento, preços etc. O email da coluna é feltrino63@gmail.com

Mandem ver

Podem ser críticas ou elogios às operadoras e canais. Nas próximas semanas, se o mundo não acabar, vou publicar a opinião de vocês neste espaço.

Ai, minhas vaquinhas!

Depois das crianças nervosas, fanhas e desafinadas no The Voice Kids, da Globo, vem aí mais uma ameaça aos ouvidos da população: o canal pago Multishow está recebendo inscrições para um concurso de humoristas mirins. O formulário de inscrição já está disponível no site do canal. Que medo!

