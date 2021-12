Faturamento cai até 20% e TVs abertas vão apertar o cinto

2016 não termina nada auspicioso para as TVs abertas. O ano foi difícil para toda a economia, e não foi diferente para as TVs: especialistas ouvidos pela coluna estimam que haverá retração de 10% a 20% no faturamento (dependendo da emissora), a despeito de o país ter sediado os Jogos Olímpicos do Rio.

Aliás...

...esse foi, segundo os experts, justamente um dos motivos da queda nos resultados financeiros: as emissoras faturaram bem menos do que o previsto com as Olimpíadas, e, pior, gastaram muito mais...

A primeira faz tchan…

Record, SBT e Band terminam o ano fazendo cortes de custos e de equipes, a começar por seus departamentos (editorias) de Esporte (como já antecipamos aqui). A Band, conforme citado aqui na semana passada, perdeu o valioso futebol brasileiro. A Record tem só um programa esportivo, o Esporte Fantástico, e que vai muito mal no ibope. A RedeTV! ainda tenta se manter no setor com esporte amador e divisões inferiores… mas isso não basta para encher o caixa de ninguém.

A segunda faz tchun…

Já o SBT nunca se importou e, tudo indica, continua não dando a mínima para eventos esportivos. Até que a TV de Sílvio Santos se deu bem nas Olimpíadas do Rio, em termos de audiência, já que virou a única alternativa de programação para quem não curtia os jogos. Mas, financeiramente, a coisa azedou. A propósito, o número de jornalistas do SBT especializados em esporte hoje em dia podem ser contados nos dedos de uma só mão…

Globo azul

Perto das demais, a situação da Globo pode ser considerada fantástica. Afinal, é a única emissora aberta do país que continua registrando lucro líquido no final de suas operações. Record, SBT, Band e RedeTV! devem fechar 2016 com prejuízo ou no limite; mas a Globo segue num vibrante azul.

Bem…

Em 2015, por exemplo, o lucro líquido do Grupo Globo foi de cerca de R$ 2 bilhões. Deve ficar um pouco abaixo disso em 2016. Mas o grupo também tem novos percalços no ano que começa hoje, e o maior deles é o surgimento de concorrência pesada na TV por assinatura: agora há grupos tão ou mais fortes como o Turner (Esporte Interativo) e Fox…

O que esperar?

Em termos de reality shows, o telespectador terá logo de cara a enésima edição do Big Brother Brasil na Globo. Na sequência, em março, vai estrear a segunda edição do Power Couple, na Record. O SBT vai continuar com o Bake Off Brasil e com o vitorioso Esquadrão da Moda. Já a Band só tem garantido, até o momento, novas edições do Masterchef – única atração da casa que rende realmente boa audiência.

Esse foi

Fabio Porchat está de férias na África com a patroa, a bela Nataly Mega. Na volta ele vai parar nos Estados Unidos e visitar produções de outros talk-shows, para fomentar ideias para a segunda temporada do Programa do Porchat. Ele chega a Los Angeles dia 10 de fevereiro.

Esse fica

Enquanto os colegas Porchat, Xuxa, Geraldo, Cesar Filho etc. estão saindo de férias, Gugu Liberato aparentemente continuará no batente: ele quer continuar no ar em janeiro com programas inéditos na Record.

Essa para

Camila Pitanga não deve ser requisitada para nenhum trabalho na Globo este ano. A emissora decidiu poupá-la após a tragédia com Domingos Montagner e lhe dar um ano sabático. Nem mesmo cinema Camila quer ouvir falar por enquanto.

Toda felicidade aos queridos

Queria aproveitar a primeira coluna do ano para desejar, aos queridos leitores e leitoras de A TARDE, que os próximos 12 meses sejam os melhores de suas vidas. Porque vocês merecem. Vocês baianos são o povo mais caloroso e amável para o qual eu já escrevi...

