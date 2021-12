Fátima Bernardes 'resolveu' manhãs da Globo

Bastaram três anos e a Globo resolveu de forma definitiva uma das faixas horárias mais problemáticas e que mais perdia audiência nos últimos 10 anos: as manhãs. Nos últimos anos a emissora vinha sofrendo com uma série de situações negativas entre 6h e 12h. Tudo começou com a redução drástica da programação infantil.

Desde sua fundação, a TV aberta teve como tradição exibir desenhos e programação infantojuvenil em suas manhãs. O horário da molecada. Só que a queda de audiência dos desenhos, combinada com a proibição de merchandising dirigido aos pimpolhos, bem como restrições a comerciais de brinquedos em geral, provocaram a migração desse conteúdo para a TV paga e deixaram um vácuo matinal (vale dizer: em termos de liberdade de merchan e anúncios, a TV paga é a casa da mãe Joana. Pode-se de tudo).

Mas, retomando, outro problema matinal que a Globo enfrentou, no ano passado, foi o inesperado sucesso de telejornais matinais e muito coloquiais, como o Notícias da Manhã (do SBT, já extinto) e o Balanço Geral (Record). O primeiro encostava e chegava a derrotar a Globo em algumas oportunidades, um fato inédito em décadas.

É preciso tirar o chapéu para a velocidade com que a Globo reagiu à mera ameaça de aproximação da concorrência. Em questão de três ou quatro meses, montou um novo núcleo no jornalismo, escolheu uma de suas âncoras mais bonitas e talentosas (Monalisa Perrone) e criou o telejornal Hora Um. Desde sua estreia o H1 é líder no horário. E foi um produto tão bem resolvido que não só matou o Notícias da Manhã do SBT como também baixou a bola de dois telejornais da Record, Fala Brasil e Balanço Geral (estou usando dados de São Paulo, a principal praça econômica; na Bahia, esses telejornais da Record vão bem acima da média do restante no país).

Só que, no entretenimento, o problema da Globo era outro. Sem os desenhos ou seriados, abria-se uma grande incógnita: o que colocar no lugar? Não havia uma experiência definitiva sobre outro tipo de conteúdo nesse horário. Ou é programa culinário ou desenho. Sempre foi assim.

A opção, como todos sabem, foi o lançamento de Encontro com Fátima, que estreou três anos atrás. Uma das grandes apreensões entre jornalistas que cobrem TV foi que o novo programa matinal da Globo trombasse com o Mais Você, de Ana Maria.

Havia dúvida se o conteúdo dos dois programas não acabaria em redundância, em briga por convidados (99% estrelas da própria Globo) e semelhança de quadros.

O fato é que Encontro e, especialmente, sua apresentadora, rapidamente conseguiram criar um nicho com personalidade e atrair audiência. O programa de Fátima é líder isolado desde o dia em que estreou, essa é a verdade. A média (em São Paulo) é de 7 pontos (cada ponto nesta cidade estressada equivale a 67 mil domicílios, enquanto que na calorosa Salvador cada ponto vale por 10 mil).

Você, caro leitor de A TARDE, pode até pensar: Mas 7 pontos não é lá o último grão de milho do sabugo! Se estivesse dando 20 eu concordaria. Verdade. Mas existe uma limitação natural de audiência nas manhãs da TV: é o horário em que as pessoas saem de casa, vão trabalhar, muitas estudam... Embora já tenha registado médias até acima de 8,5 pontos, os 7 pontos habituais de Fátima já são o topo de ibope que ela pode atingir com o conteúdo que se propõe.

Claro, não é um programa que vai discutir física quântica, a teoria das supercordas ou semiótica; tampouco pretende levar um núcleo de intelectuais para discutir se a obra de James Joyce é ou não superestimada. É um programa leve, cheio de artistas, pagodeiros, a apresentadora não raro requebra no palco, todo mundo bate palmas. Enfim, não é nenhum ovo de colombo. O modelo lembra, inclusive, muitos programas da TV espanhola; só que lá eles são exibidos à tarde.

O que é mais bacana, porém, é que além de não entrar em disputa com Ana Maria Braga nem uma única vez, as produções de ambas se entrosaram de uma forma tão veloz, amistosa e colaborativa que surpreendeu a todos acostumados a cobrir o peçonhento mundo dos bastidores de TV, onde a praxe é puxar o tapete alheio. Ana e Fátima acabaram se completando, além do Bem Estar, que também não faz feio no ibope.

O desfecho dessa saga na programação matinal da Globo acontece neste sábado, quando estreará o É de Casa!. O programa, também do núcleo de Boninho, terá seis apresentadores carismáticos que se revezarão todas as semanas. Embora torça pelo sucesso do programa, não posso deixar de lamentar que ele represente o último prego no caixão dos desenhos na Globo. Uma era começa, mas outra (legal) acabará.

Para finalizar essa análise, vale dizer que, a despeito de seu temperamento chatonildo (porque ele ou ama ou odeia jornalistas, e no caso deste colunista de A TARDE está em vigor a segunda opção), é preciso reconhecer que por trás de todas essas mudanças está Boninho, diretor de Núcleo. Convenhamos, só mesmo um bom líder visionário para criar produtos, entrosá-los com outras atrações veteranas já no ar e manter não só a assinatura, mas distinção a cada um deles.

Novela bíblica seduz Bahia

Meses atrás, esta coluna sabichona e modesta informou aos leitores que a novela Os Dez Mandamentos tinha elevado o ibope da Record na Grande Salvador, mas bem menos que no restante do país. Lembram? Claro que lembram. Bem, a verdade é que a situação mudou.

Desde sua estreia, Os Dez Mandamentos já cresceu 42% em pontos de audiência entre os baianos. Foram 8,5 pontos em março, depois 8,6 pontos em abril, 9,5 pontos em maio, 10,3 em junho e 12 pontos em julho. Ou seja, um crescimento sólido, consistente, definitivo de 42%. Prova que o baiano pode até ser historicamente mais fiel à Globo, mas também sabe reconhecer um grande produto, como a novela da Record.

Com ou sem novela, a Globo ainda lidera, embora tenha perdido parte da audiência normal durante a exibição de Dez Mandamentos. A expectativa agora é saber se a Record conseguirá repetir o milagre de Moisés em suas próximas histórias.

Faro assistencialista

Desde que estreou aos domingos, Rodrigo Faro venceu Eliana (SBT) em 50,8% das vezes. Empatou outros 23%.

