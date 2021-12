Êta Mundo Bom! cai na graça dos baianos e bate recorde

Há décadas, o novelista Walcyr Carrasco é um dos mais bem-sucedidos dramaturgos nacionais. E isso aconteceu mais uma vez: sua novela Êta Mundo Bom! está na boca e nos olhos de quase todo país, batendo recordes de audiência. E caiu melhor ainda para o gosto dos baianos…. Vamos aos números...

Febre

Na semana passada, a novela marcou recorde de audiência na Grande Salvador, desde a estreia: quase 6 em cada 10 aparelhos de TV ligados sintonizavam a novela. Em pontos, Êta Mundo Bom! marcou impressionantes 36. Na Grande Salvador cada ponto equivale a 14 mil domicílios sintonizados (cerca de 46 mil pessoas).

Renascida das cinzas

Outro programa que se reinventou e está mantendo bons índices de audiência no país é Malhação. Na Bahia, na semana passada, a novelinha juvenil da Globo registrou também sua maior audiência desde agosto do ano passado: quase metade das TVs baianas ligadas acompanhava Malhação.

Graças a Deus

Claro que uma década, talvez 15 anos atrás, Malhação chegava a dar 35, até 40 pontos de audiência nas tardes. Então, olhando de longe, as marcas atuais parecem "fracas". Mas a Globo está erguendo as mãos para o céu, isso sim. Afinal aquilo é seu único celeiro de novos artistas. A Globo simplesmente NÃO PODE abrir mão de Malhação. Ponto.

Baianos amorosos

Sabem qual é a capital do Brasil que dá mais ibope ao programa Escola do Amor, da Record? Resposta certa: Salvador. O programa de Renato e Cristiane Cardoso dá cinco pontos de média. É quase o dobro do que marca em São Paulo.

Bombando

O Bahia no Ar, da Record, também registrou outro recorde pessoal no último dia 14: marcou 13,4 pontos de média, com 4 em cada 10 TVs ligadas no jornalístico apresentado por Jessica Senra.

Sucesso

No mesmo dia 14 o Balanço Geral na Bahia deu pico de 15 pontos de ibope, atraindo um terço dos aparelhos de TV ligados.

Manterás o formato...

Apesar da torcida contra dentro e fora da emissora, a Record vai manter novelas religiosas em seu horário nobre pelos próximos anos. Com as boas médias que vem registrando em todo o pais, Terra Prometida deu à direção da emissora a certeza de que o público bíblico é - sem trocadilho - muito fiel. O que atrapalha é que esse tipo de novela não permite nenhum merchandising…

Não é à toa

Muita gente se surpreendeu com a notícia de que Silvio Santos quer criar um programa vespertino de variedades, bastidores da TV e de celebridades. Mas o famoso patrão não é tolo. Silvio já viu que boa parte de sua programação infantil está perdendo público…

Mudança já

O horário dos desenhos, depois do Mundo Disney, que abarca a faixa das 10h30 às 14h45, é um dos que mais perdem audiência nas últimas semanas. Um novo programa de variedades poderia ser uma forma de chacoalhar a audiência vespertina. Para o bem ou para o mal, é bom lembrar.

Ellen de menos

Leonora, a ex-BBB gostosona que tenta desesperadamente voltar aos holofotes da mídia, tinha tudo para ser um dos personagens mais marcantes e engraçados de Haja Coração. Mas, sabe-se lá o porquê, notem, a personagem de Ellen Rocche foi simplesmente "desidratada" da trama. Desmilinguiu. Esta coluna ouviu de fontes da produção da novela e elas afirmam que houve dedo alheio - maldoso e invejoso - nisso.

Em se tratando...

...de Globo e de atrizes da Globo, não duvido.

