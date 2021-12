Estreou finalmente esta semana o programa de Xuxa na Record

Estreou finalmente esta semana o programa de Xuxa na TV Record. Quase dois anos após ser colocada na "geladeira" pela Globo, a apresentadora voltou a comandar uma atração - e pela primeira vez ao vivo.

Xuxa também está à frente do primeiro programa ao vivo da Record transmitido para todo o país dos nababescos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

Estima-se que só em cenário foram gastos R$ 3,5 milhões. A equipe de Xuxa também conta com quase 50 pessoas e já é, individualmente, a mais custosa para a casa - só perdendo para a produção de novelas.

Dito tudo isso, a primeira pergunta é: tanto tempo de negociação e investimento da Record valeram a pena? A resposta imediata é sim, claro.

>> Estreia de Xuxa na Record movimenta redes sociais

>> Ivete e outros famosos parabenizam estreia de Xuxa

Apesar de o primeiro programa de Xuxa em sua nova casa não ter mostrado ainda a que veio, com muito bla-bla-blá e sentimentalismo desnecessários, e de, mesmo com sua experiência, a apresentadora ter demonstrado visível nervosismo, três fatos provam que o novo produto é mais uma bola dentro da direção da emissora. A saber:

1) O ibope médio foi de 10 pontos, tornando-se o terceiro programa da Record a registrar dois pontos de média de audiência (os outros são a novela Os Dez Mandamentos e o Domingo Espetacular);

2) Houve um só break comercial na estreia (por questão estratégica), mas esse break durou relevantes sete minutos e foi recheado de anunciantes que até então investiam pouco ou nada na Record, como a operadora Nextel e a Kia Motors (esta última teria decidido pelo anúncio apenas na véspera da estreia, o que foi saudado pela própria apresentadora ao vivo);

3) Xuxa incomodou a Globo ao ponto de sua ex-emissora alterar a grade de programação noturna na última segunda; além disso, "vetou" a participação de artistas de sua gravadora no programa e, ainda por cima, "avisou" as estrelas de gravadoras concorrentes que, caso fossem ao programa de Xuxa, seriam "esquecidas" pelas produções globais por um bom tempo.

Parece pouco, mas este último fato é o mais importante de todos. Afinal, por que a maior, mais poderosa e mais rica emissora do país se importaria tanto com o novo programa de uma artista que ela própria desprezou após quase 30 anos de bons serviços prestados, e que lhe rendeu dezenas de milhões de reais em publicidade e produtos?

Notem, os caros leitores de A TARDE, que até a eterna "melhor amiga" de Xuxa no mundo artístico, a baianíssima Ivete Sangalo, refugou participar da estreia para não melindrar a Globo. E isso porque a cantora já havia enviado recado a um emissário da Globo, meses atrás, afirmando que Xuxa era sua "irmã", e que iria ao programa dela seja em que canal fosse (vocês souberam disso nesta coluna).

Pura bazófia, pelo jeito. Mas, vale dizer que, quando uma artista com o porte e poder de Sangalo deixa a "melhor amiga" na mão para não incomodar uma emissora com a qual nem sequer tem contrato no momento, é coisa para se pensar.

Porque, convenhamos, dona Ivete Sangalo não precisa da Globo e de emissora alguma para viver e cantar. Tem uma história sólida o suficiente para cantar com as próprias cordas vocais.

Já Claudia Leitte, pelo menos, está com um contratinho em vigor com a emissora e ainda tem a desculpa de que nunca foi "a melhor amiga da Xu".

Como é praxe, é mais que óbvio que a Globo negará até a medula corporativa que tenha feito qualquer restrição à presença de artistas com quem não tem contrato a uma atração de outra emissora. Parodiando Xuxa: Ahan, senta lá, Claudia! Nós, jornalistas, sabemos muito bem como funciona a coisa na prática.

Momento contraditório

Do lado negativo, porém, a estreia reforçou mais uma vez o momento contraditório que Xuxa vive em sua carreira. Em março, durante a festa que a emissora fez para recebê-la diante da imprensa, Xuxa foi saudada por uma plateia de fãs histéricos (quase todos chatíssimos e sem-noção) sob o grito coletivo de "Chupa Rede Globo! Chupa Rede Globo!".

Ao pegar o microfone para tentar falar em meio ao berreiro neurastênico que invadia a Barra funda, em SP, a apresentadora chegou a falar "Dá vontade de falar isso mesmo, não dá?", em relação ao "Chupa Globo".

Minutos depois, mais calma, disse que não queria que as pessoas atacassem sua "antiga casa"; que a Globo era parte de sua "história"; e que estava pedindo a todos que "respeitassem isso" e bla-blá e coisa e tal etc.

Em sua estreia ao vivo, esta semana, o déjà vu: primeiro, porque a plateia era novamente incômoda e forrada de fãs que quase não a deixavam falar; segundo, porque pediu novamente o tal "respeitem a minha história", que a ex-emissora "fará sempre parte da minha vida", que "não quero que falem mal da Globo porque é como falar mal de mim" e outros discursos.

Minutos depois ela mesma trataria de criticar sua "ex-emissora" ao declarar que a Globo não permitiu que seus amigos a prestigiassem, e simbolizou isso colocando dois convidados com saco de papel na cabeça, para que não fossem reconhecidos sob risco de "serem demitidos".

Pera lá, dona Xuxa. Afinal, pode-se ou não criticar sua ex-emissora? É para respeitar sua ex-casa ou manter declarações contraditórias, para não dizer esquizofrênicas, como as suas?

Pessoalmente, como colunista de TV há 20 anos, acho que Xuxa foi uma ótima contratação para a Record, sob todos os pontos de vista - comercial, artístico e mesmo de conteúdo.

Também acho que foi um ótimo negócio para a apresentadora, que estava injustamente (diga-se) desprezada e colocada num "freezer" pela Globo.

Agora Xuxa precisa se reequilibrar, esquecer a Rede Globo de uma vez por todas e cuidar unicamente para que seu programa agrade às classes B, C e D, o público-alvo da emissora. Porque atrair patrocínio ela já atrai aos borbotões.

Ninguém espera grandes discussões metafísicas no sofá branquinho que a apresentadora ganhou. Tampouco devemos esperar quadros que causem reflexão política ou alteração no significado existencial da raça humana.

Após 35 anos de carreira, 30 anos só de Globo, ela fez finalmente a transição do público infantil para o adulto. E fez isso com sucesso, tudo indica.

Agora, Xuxa tem de se preocupar apenas em entreter o telespectador com um programa divertido e variado.

adblock ativo