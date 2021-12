Emissora pública de qualidade se chama TV Escola

Polêmicas, alguma discussão séria e muitos sofismas têm sido as marcas da discussão atual a respeito da situação da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) e seu filhote mais caro, a TV Brasil.

Um dos argumentos é que a EBC foi criada por decreto, e com decreto não se mexe. Balela. Não é porque uma empresa foi criada por decreto que ela é "intocável". Decretos não são decisões imutáveis, pétreas e definitivas.

Outro argumento espantoso que algumas pessoas têm feito pela manutenção da dispendiosa TV Brasil, uma emissora que custa mais do que a Band, anualmente, e que tem audiência residual, que beira o traço de ibope, é que "o governo federal precisa ter uma emissora".

Ora, o governo federal já tem uma emissora de TV a seu dispor, e ela se chama NBR (antiga Radiobrás).

Autonomia

A EBC é vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e, ao mesmo tempo, tem autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão.

É vinculada, mas tem autonomia? Pois não é o que estamos assistindo nessa batalha estatal.

Vejamos: os incisos I e II do artigo 2º da lei 11.652 definem que a EBC deve prover "acesso à informação (pública) por meio da pluralidade de fontes"; e, no inciso seguinte, promover a "produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas".

Difícil crer que seja função da Presidência da República "promover a cultura nacional, (com) estímulo à produção regional e à produção independente" (inciso III).

Também não me parece ser essa a função da Secretaria-Ministério da Comunicação, que já tem bastante trabalho ao lidar com as bilionárias verbas publicitárias federais.

É preciso fazer a separação entre Igreja (editorial) e Estado (comercial). Quem cuida do cofre não pode cuidar do conteúdo editorial, sob pena de usar o segundo para beneficiar o primeiro (e seus simpatizantes, que é o que temos visto, mais uma vez).

Ministérios

Se o objetivo fundamental de uma TV pública de qualidade é fornecer informação, cultura e diversidade, os organismos que devem comandá-la, pela lógica, são os ministérios da Educação, da Cultura e a própria sociedade civil.

Em tempos de crise econômica e rombos públicos alarmantes, como ocorre atualmente, é preciso reduzir drasticamente gastos. E, convenhamos, a TV Brasil não faz a menor falta. A verdadeira TV pública de qualidade já existe e seu nome é TV Escola.

A EBC até poderia se tornar um braço jornalístico da TV Escola. Jornalismo, afinal, é o único conteúdo que ainda falta a essa emissora comandada pelo Ministério da Educação, hoje sintonizada por 32 milhões de parabólicas, mas que tem programação de altíssima qualidade. E, melhor ainda, barata.

A excelente TV Escola vai custar este ano R$ 20 milhões aos cofres públicos, contra mais de R$ 500 milhões da TV Brasil (só a TV Brasil, e não toda a EBC, han?).

E o conteúdo da TV Escola dá de 7 x 1 na TV Brasil, além de cumprir à risca todos os requisitos já citados como normas para uma TV pública (nos incisos do artigo 2º).

A TV Escola é hoje quase uma miragem, um oásis de qualidade na comunicação estatal. Sua programação é superior não só à da TV Brasil, mas até da badalada TV Cultura, de São Paulo. Não faz proselitismo, não tenta "doutrinar", é isenta, pluralista e absolutamente apartidária. É um canal de conhecimento.

Não há um programa na TV Escola que não seja relevante. E, a despeito de seu nome, não é um veículo destinado apenas a professores e alunos. É para qualquer telespectador de bom gosto.

A futura TV Escola-Brasil continuaria com a prerrogativa de contratar conteúdo privado, claro, mas tudo deveria ser feito somente por meio de concorrência pública.

Fim do convite

O que defendo aqui é o fim da contratação e compra de conteúdo privado sem concorrência. Defendo o fim do "convite" aos amigos. É com a concorrência, a licitação, as únicas formas de impedir dirigentes de influenciar na contratação de "amigos" e "indicados" -que é, mais uma vez, o que temos visto na TV Brasil.

A nova TV Escola-Brasil deve ser tão imune a influências políticas quanto a Procuradoria-Geral da República ou o Supremo, que também têm membros designados pela Presidência e, ainda assim, agem com soberania.

Para não ser aquele que vai sugerir uma massa de desempregados, a sugestão é que funcionários da EBC concursados possam ou migrar para a TV Escola ou então reforçar as equipes da NBR, que é o canal da Presidência da República.

Quanto aos "comissionados" e "amigos dos "amigos", e demais "estrelas" que ganham até R$ 70 mil mensais para fazer programas de qualidade duvidosa e quase zero de ibope, a esses eu aconselho que procurem recolocação na iniciativa privada. Como acontece com quem não tem amigos nos bastidores do poder público.

