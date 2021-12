Como um erro do Facebook fez a TV aberta sorrir novamente

No final do mês passado, um lacônico comunicado do Facebook, admitindo um erro de software, causou furor no mercado publicitário. O erro em questão era que a rede social criada por Mark Zuckerberg estava inflando em até 80% o número de visualizações de vídeos publicitários postados lá.

Segundo o Facebook, não se tratou de má-fé, mas de um erro de métrica.

Para resumir, o FB estava informando a seus anunciantes um volume de visualizações de suas propagandas muitíssimo maior que o real, porque incluía também pessoas que viram o vídeo por segundos ou menos.

Ou seja, incluía nas contas pessoas --que são a maioria absoluta na internet-- que pulam o vídeo assim que o vêm.

A admissão do erro está causando um terremoto nas agências publicitárias de todo o mundo, inclusive no Brasil.

Isso porque todas as agências vinham separando um volume cada vez mais considerável de dinheiro para investir em redes sociais como o próprio Facebook.

Quem está gargalhando com tudo isso são os departamentos de Publicidade de todas as emissoras abertas. Isso porque, nos últimos anos, vários especialistas vinham apontado que anunciantes estavam começando a deixar a TV aberta porque esperavam obter o mesmo resultado (ou parecido) anunciando em uma rede social. Bem, não mais.

Os especialistas obviamente estavam errados, porque fundamentaram boa parte de suas análises em números totalmente errados.

Mercado publicitário é briga de cachorro grande. No Brasil, o total de dinheiro investido em publicidade deve estar na casa dos R$ 70 bilhões anuais (o Ibope calcula em R$ 132 bilhões, mas ele usa valores de tabelas cheias cobrados pelos veículos, e todos sabemos que quase toda empresa dá desconto, que em alguns casos chega a 95% da chamada tabela cheia).

A TV aberta deve movimentar este ano cerca de R$ 35 bilhões em propaganda (só o Grupo Globo fica com cerca de R$ 20 bilhões desse bolo). Parte dos outros R$ 35 bilhões vão para rádios, revistas, jornais, outdoors, internet e outras ações.

O erro (grave) do Facebook, de certa forma, desmistifica por enquanto a ideia de que as redes sociais vão abocanhar em poucos anos parte do dinheiro que deveria seguir para a TV e outras mídias.

Um erro que fez todas as emissoras sorrirem largamente, porque reforça, à luz do mercado, que a TV, apesar de custar uma fortuna ao anunciante, ainda é uma mídia transparente e que traz resultados comprovados, enquanto que o Facebook ainda pode ser apenas "espuma".

Detalhe: as maiores agências de publicidade do mundo (presentes no Brasil também) já anunciaram que vão rever todos os gastos previstos para os próximos meses e anos no Facebook.

Novela na Record

Gugu Liberato dificilmente vai sair da Record, segundo fontes ouvidas por esta coluna. Na bolsa de apostas a chance do apresentador renovar com a emissora por mais dois anos, pelo menos, é de 9 em 10.

Novela no SBT

O SBT vai acabar com o programa Eliana ao Vivo. Anotem: vai ser um dos grandes erros do SBT.

adblock ativo