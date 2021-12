Com crise e Netflix, Bahia perde um em cada dez assinantes de TV paga

Em tempos bicudos como os atuais, a primeira coisa que as famílias fazem é cortar gastos e a lâmina sempre começa sobre o que é considerado supérfluo ou pelo menos que não seja de necessidade básica. E a assinatura de TV está nessa condição…

Fuga do pacote

Embora nos últimos meses a TV paga tenha até ensaiado um crescimento em sua base de assinantes baianos (principalmente com a chegada da Net no Estado), desde o primeiro trimestre de 2015 ao menos uma em cada dez residências com TV por assinatura cancelou o pacote…

Números e...

Havia cerca de 680 mil assinantes baianos em janeiro de 2015. Hoje são 615 mil. E a tendência parece ser de uma retração maior em 2017. Um dos motivos óbvios é a crise econômica e a insegurança de muitas famílias em relação ao futuro próximo....

...Motivos

Outro provável fato em andamento é a migração de muitos assinantes da TV paga para os serviços de streaming como o Netflix. Para quem está com orçamento apertado, não é muito difícil escolher entre manter a banda larga ou a TV por assinatura em casa.

Telas e contas demais em casa

Vejam só: se dentro da família não há pessoas com hábito de acompanhar telejornais ou se ela não tem fanáticos por futebol e outros esportes, o “desligamento” da TV por assinatura às vezes não faz falta alguma. Mas reflete positivamente no orçamento no final do mês. Em média, os brasileiros gastam cerca de R$ 140 mensais com pacotes.

Ranking

Hoje, no país, a Bahia é apenas o sétimo estado em número de assinantes de TV paga. Infelizmente o Netflix não divulga seus números, caso contrário poderíamos comparar mais ou menos quantos baianos estão trocando filmes e séries na TV por filmes e séries na internet.

Sucesso

Um em cada cinco aparelhos de TVs ligados na Grande Salvador sintonizou o último capítulo de Escrava Mãe, da Record. Mas o mais curioso foi que, na sequência, o primeiro capítulo da reprise de Escrava Isaura deu ainda mais audiência à emissora. Escrava Mãe terminou com 14,2 pontos e 20% de share. Já Escrava Isaura começou com 15,4 pontos e 21,1% de share.

Está chegando a hora

26 de julho. Será nesse dia que vai acontecer o desligamento do sinal de TV analógico em Salvador e também nas seguintes cidades baianas: Aratuípe, Cairu, Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Terra Nova e Vera Cruz.

Vizinhança

No mesmo dia 26 de julho devem ser desligados os sinais analógicos em Fortaleza, Recife e Belo Horizonte.

Todos nervosinhos

Está tenso o clima dentro da produção do programa Pânico na Band. Aliás, está tensa também a relação entre a produção do programa e a própria Band.

Mágoa

Segundo esta coluna apurou, o Ibope se surpreendeu com a decisão do SBT em fazer valer a decisão judicial que lhe permite ter acesso total à metodologia e dados da medição da audiência das emissoras. Ninguém esperava isso no Ibope, já que o SBT estava sentado em cima da decisão judicial favorável havia quase dois anos. Ou seja, nunca se sabe o que o Silvio pode decidir no dia de amanhã. Ou ainda hoje, se bobear.

Engraçadinho

Silvio Santos está se divertindo com a imprensa de TV paulistana. Todos os dias o seu SBT inventa de colocar ou tirar algum programa da grade, gerando grande repercussão nas redes. Muitos internautas dizem que Silvio está gagá. Mas a verdade é que ele, provocador, está dando um banho de publicidade (e de confusão intencional).

