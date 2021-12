Babilônia perde fôlego também na Bahia

Ainda não pegou

A despeito de ser líder com folga em seu horário, Babilônia não parece ter agradado a todos os baianos. Mesmo assim, 45 em cada 100 TVs ligadas no Estado ainda estão sintonizadas na novela. É bastante, mas não tanto quanto comparamos com outras novelas da Globo, cuja participação chegava a até 70 em cada 100 TVs ligadas (índice conhecido como 'share').

Cabe lembrar...

...que o primeiro capítulo de Babilônia na Bahia registrou cerca de 38 pontos.

Devagar

Na média total desde a estreia, Babilônia tem 28,3 pontos na Bahia (cada ponto para o Ibope equivale a cerca de 10 mil domicílios na Grande Salvador, sendo que cada domicílio tem em média 3,3 moradores). Essa é a quarta melhor audiência da história do reclamão Gilberto Braga no país.

Pelo país



Porto Alegre é a capital em que a novela da Globo tem seu melhor público: 31,2 pontos. Manaus, o pior, com 18,3 pontos. A média nacional é de 26 pontos.

Escaldados

O programa de Xuxa na Record, que estreia em agosto, será totalmente ao vivo, direto dos estúdios RecNov, no Rio. A princípio, a atração não deverá ter nenhum link ao vivo nem com São Paulo e nem com outros Estados. A emissora teme truncar e atrapalhar o programa por causa do inevitável "delay" (atraso) que ocorre com todos links ao vivo.

Olho gordo

Embora seja uma empresa que nunca demonstra ter qualquer preocupação com o que as concorrentes fazem, a Globo está muito atenta à nova linha de shows que a Record vai estrear em agosto, diariamente, às 22h30.

Por outro lado...

Falando em Globo, a emissora festeja os últimos números da novelinha Malhação, cuja temporada atual tem obtido médias próximas de 30 pontos de ibope. Há mais de dez anos números tão bons não ocorriam. Malhação é fundamental para a emissora, pois é o principal forno de novos talentos da casa. A trama é uma espécie de "oficina prática" de atores que mais tarde brilharão em novelas do horário nobre.

País dos piratas

A ABTA (Associação Brasileira de TVs por Assinatura) já está atenta a um novo tipo de equipamento que poderia piratear não só sinal de TVs a cabo (com qualidade HD), mas também de serviços de streaming, como o popular Netflix, além de sites fechados e pagos como o da produtora pornô Brasileirinhas.

Abaixo os tontos

O Disney Channel está fazendo uma campanha bacaníssima contra o bullying em sua programação. Sua porta-voz é a talentosa atriz gordinha Raini Rodriguez, que foge totalmente do padrão de beleza de Hollywood. Raini interpreta a preguiçosa Trish, em Austin & Ally, cuja última temporada acontece este ano (infelizmente). Só para registro, em português claro: bullying é coisa de gente idiota.

Até quando isso?

Ainda falando em TV paga, é deplorável, para não dizer revoltante, ver que a Ancine, que deveria financiar a boa cultura nacional, fica desperdiçando nosso suado dinheiro em stand-up comedy de baixíssima qualidade em canais como o Comedy Central. Tomates na dona Ancine!

adblock ativo