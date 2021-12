"Assinar" TV pirata é burrice

A pirataria não causa prejuízo apenas a operadoras de TV, cinema, artistas, músicos e compositores. Esses definitivamente perdem dinheiro. Mas consumidores da pirataria também tomam prejuízo bilionário todos os anos. Não crê? Vou provar que, além de causar prejuízo, também é fonte de desgosto.

Antes de tudo declaro ser totalmente contrário à pirataria. Se você for a favor, nem precisa terminar este texto. Questão pessoal minha. Seja porque sou músico, porque sou escritor, seja porque tenho TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), não tenho nada pirata. Tenho vergonha de comprar um produto falsificado.

CDs? Nem pensar. Quero meu CD original embaladinho, com a capa em papel de alta gramatura, o encarte sem nenhum amassadinho. E quero minha nota fiscal.

DVD pirata? Sai pra lá. Devo ter uns 300, todos originais, separados em ordem de estilo, banda, ordem alfabética, ano de lançamento. Se tenho algum problema? Claro, mas pelo menos sou organizadinho. E olhem que nem sou virginiano!

A primeira vez que vi um DVD pirata, creiam ou não, foi em 2007. Estava na casa de um amigo e alguém trouxe um Tropa de Elite pirata. A embalagem era ridícula. Um papelão com uma sulfite colada, impressa em xerox colorido, com a imagem do DVD original. Estava lá o capitão Nascimento em péssima qualidade. Produto fanfarrão mesmo.

Já nas primeiras cenas, o horror: imagem tremida, desfocada, câmera muito mais nervosa que a do diretor José Padilha. Qual não foi minha surpresa quando, em momento chave do filme, ergue-se uma tenebrosa sombra negra e deixa a tela da TV totalmente preta. Own, mas que diabos é isso?

Logo percebemos o que houve: alguém da fila da frente em um cinema qualquer se levantou para comprar pipoca ou ir ao banheiro, cobrindo a câmera que o parasita, digo, pirata, usava para filmar o filme. Foi uma das coisas mais surrealistas que eu já vi. Uma metalinguagem grotesca. Caímos na gargalhada.

"Veja se na embalagem não está que o diretor é o José Quadrilha!", debochei sarcástico. Vimos o (espetacular) blockbuster brasileiro até o fim, mas, para mim, o suspense deixou de ser o desfecho da caçada de Nascimento ao vilão. O suspense era: será que mais alguém vai levantar na frente da câmera???

Música grátis

Tenho mais de 1.200 músicas em meu celular. Deve ter alguma irregular nesse bojo, mas sei que 90% devem ser de CDs que tenho em casa e que transferi para meu laptop. Ou seja, paguei por aquelas músicas. Não nego, porém, que devo ter um punhado que meu filho baixou para mim em sites de compartilhamento.

Isso porque há muitas bandas que oferecem gratuitamente suas músicas na internet. Poucos anos atrás, por exemplo, o Radiohead lançou suas músicas online e quem baixasse poderia pagar o quanto quisesse.

Vejam um exemplo do enorme prejuízo que a pirataria oferece aos seus "clientes". Descobri no ABC paulista uma pequena rua de bairro em que todos (eu disse todos) os moradores têm TV pirata (Net).

Todos foram persuadidos por um técnico ordinário (da Net) a assinar o minipacote básico. Depois o sujeito vendeu para os moradores caixinhas decodificadoras a R$ 500 cada. Você põe o cabo da operadora na caixinha e ele abre todos os canais, mesmo com o pacote mínimo. Estão lá todos os premieres, Combate, os HBOs, os Telecines e até os pornôs.

Entre internet e pacote de TV minibásico, essas pessoas já pagam cerca de R$ 70 por mês para a Net. Para abrir todos os canais com a caixinha é preciso ter a assinatura minibásica. Ou seja, para cair na ilegalidade é preciso pagar antes um pacote legalizado (vai entender o anacronismo).

Aí você diz: mas um pacote com todos esses canais sairia uns R$ 300 por mês ou mais. Estou no lucro!

Aí é que você se engana. O que você não sabe é que essas famílias precisam chamar duas, três ou até quatro vezes por mês o tal "técnico", porque, com novas tecnologias e softwares, as operadoras hoje derrubam o sinal pirata com cada vez mais frequência. O técnico precisa ir lá para dar reset na caixinha toda hora. E quanto o facínora cobra por cada visita? De R$ 40 a R$ 80.

Então, os tais R$ 70 iniciais podem terminar em R$ 150 ou mais por mês. E ainda não falamos dos R$ 500 que cada cliente teve de pagar pela caixinha pirata, que, aliás, precisa ser trocada quase que anualmente.

Eu tenho uma assinatura de R$ 80 com todos os canais que gosto. Minha internet custa mais R$ 49,90. Resumo da ópera: gasto menos com uma assinatura paga legalizada do que alguém que faz pirataria. E meu sinal não cai n-u-n-c-a, ao contrário dos piratas.

Façam a conta. O Brasil tem praticamente 20 milhões de assinantes de TV. A estimativa é que haja outros 4 milhões de pontos TVs piratas. A conta: só em caixinhas (para cabo ou satélite) e visitas constantes de "técnicos" piratas, os brasileiros devem estar torrando de R$ 3,2 bilhões a R$ 5 bilhões anualmente.

Se apenas uma em cada cinco ligações "piratas" usar o método descrito acima, então são outros R$ 50 milhões por ano "extras" que são pagos às operadoras, porque, como disse, para fazer essa modalidade de pirataria, é preciso ter cabo legalizado. Com todo respeito, é muita burrice.

Não estou aqui defendendo as operadoras, muito pelo contrário. São empresas às vezes patéticas e igualmente burras, seja do ponto de vista corporativo ou econômico. Gananciosas, há anos vendem seus pacotes tão caros que o Brasil poderia ter no mínimo o dobro dos assinantes que tem hoje. Isso sem falar no péssimo atendimento de seus SACs. Ser ouvido por um atendente é uma penúria.

Se continuarem com essa qualidade e atitude ridículas, a situação vai ficar como está ou piorar: pirataria demais e assinante de menos num país de mais de 200 milhões de habitantes.



Olhem qualquer sistema de comentários abaixo de uma reportagem na internet sobre TV por assinatura. O argumento que grassa é: "Ah, eu tenho TV pirata porque a operadora cobra muito. Se cobrasse menos eu assinava."

Mentira. Bazófia. Conversa mole para dormitar bovino. Se custasse menos vossa senhoria piratearia da mesma forma porque é mesquinho, tolo e desinformado.

Não justifica

TV por assinatura não é nem de longe um artigo de primeira necessidade, convenhamos. Dizer que, porque algo é caro, isso justifica roubá-lo é o uó do borogodó dos argumentos. Por favor...

E o prejuízo não é só da operadora (burra), é de autores, escritores, atrizes, contra-regras, iluminadores e um mundo de profissionais sérios e honestos que não têm nada a ver com o preço dos pacotes das operadoras. Qual o argumento para prejudicar essas pessoas, han? Não são bons o suficiente para você?

Isso sem falar que o consumidor de TV pirata compra o produto para diversão, entretenimento, alegria de toda a família. Só que dia sim, dia não, o sinal cai; a imagem congela; o canal desaparece; o som some, a legenda escafede-se. Você compra algo porque quer ter prazer, mas o que arruma é uma enorme dor de cabeça, fonte de irritação e, claro, gastos.

Fazendo uma comparação alcoólica: eu sou fã de uísques americanos. É um consumo caro. Meu bourbon preferido, chamado Elijah Craig (18 anos), custava R$ 360 (750 ml) cerca de dois anos atrás. Hoje essa garrafa - isso se eu achar - não sai por menos de R$ 1.200. Coisas do mercado de bourbon.

Então tenho algum direito de entrar numa loja e roubá-la porque ficou cara demais e eu não concordo? Faço isso e escreverei minha próxima coluna para A TARDE diretamente da penitenciária do Tremembé. Vou comprar uma falsificada? Desculpem, eu quero ter prazer, não cirrose.

O que eu fiz porque o bourbon ficou fora de meu alcance? Reduzi minhas expectativas. Compro outra marca. Ou não compro. Prefiro não beber nada a correr risco de consumir etanol. É exatamente isso que "clientes" de TVs piratas estão fazendo: comprando "etanol" por bourbon.

Não assistem a nada sossegados. Não podem ter garantia de que verão o jogo de seu time até o fim porque o sinal cai; não podem acompanhar a novela porque a imagem vive granulando. Estão vendo um desenho e pimba! Parou tudo!

Sem falar que estão prejudicando milhares de pessoas honestas. Em breve, também estarão cometendo um crime (há projetos de lei em andamento na Câmera e no Senado para fazer da venda e consumo de pirataria crime e eu apoio totalmente).



Acha que as operadoras cobram muito? Puna-as. Não compre pacote algum. Vá ao cinema. Leia um livro. Veja TV aberta. Afinal, todo mundo não diz que TV é um lixo mesmo? Agora... se quer continuar "bebendo" TV falsificada, fique à vontade. O fígado é todo seu.

