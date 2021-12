Aposta: A Regra do Jogo vai dar volta por cima

A primeira semana de A Regra do Jogo, nova novela da Globo, foi marcada pela concorrência direta de um produto rival: Os Dez Mandamentos, da Record. A novela bíblica em São Paulo já está registrando algo na casa dos 20 pontos de ibope (por aqui cada ponto vale por cerca de 220 mil telespectadores), o que é uma senhora audiência não só para a Record, mas para qualquer emissora.

As duas novelas não têm se enfrentado por muito tempo, apenas cerca de 30 minutos. O problema é que isso tem ocorrido justamente porque a Globo tem atrasado ao máximo seu início - justamente para não bater de frente e integralmente com a saga de Moisés.

Leio que muitos colegas colunistas têm escrito que a estratégia da Globo é "sinal que a emissora está com medo", que "está fugindo da briga", que "tem medo", etc e tal. Na minha modesta opinião, isso é um reducionismo um tanto fácil e até tacanho em se tratando de TV aberta e, especialmente, de TV Globo.

Em primeiro lugar, há um fato inegável: Dez Mandamentos realmente é uma boa novela, uma milenar ótima história. Ponto. Em segundo, a novela neste momento está em seus momentos mais impactantes, com as pragas grassando no Egito, seguidas do êxodo dos judeus - justamente cenas em que a emissora gastou milhões de dólares em efeitos especiais, produzidos por uma empresa de Hollywood.

É óbvio que a Globo não esperava estrear A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro, bem num momento como esse. Afinal, as últimas novelas da Record, mesmo as bíblicas, não fizeram tanto sucesso de público.

Mas, já que isso ocorreu, é preciso admitir que a Globo teve presença de espírito suficiente para alterar sua estratégia e usar de mecanismos (como atrasar ou antecipar o início de um programa) de acordo com seus interesses. Ela já fez isso décadas atrás, quando Pantanal, da TV Manchete, também surgiu como bicho-papão em horário nobre. Não é novidade.

Não resta dúvida que existe uma constante torcida pelos mais fracos. Não que a Record seja fraca. O fato é que a Globo sempre foi a invencível, a poderosa, a inderrubável. Assim, é totalmente humano que, mesmo inconscientemente, as pessoas sempre torçam por quem é perdedor habitual. Ahn? Eu disse humano? Sim, queridos leitores de A TARDE, jornalistas são humanos. Colunistas também!

Mas, voltando... O problema, para a Record, é que Os Dez Mandamentos já está na reta final. Faltam talvez uns dois meses para o último capítulo. É aí que a mesa poderá e deverá virar.

Está certo, repito, que a história do Velho Testamento teve uma adaptação muito boa de Vivian de Oliveira. Ok, a novela embalou mesmo, e em cidades como Recife e Belo Horizonte chega a ganhar de A Regra do Jogo durante todo o embate, e com até certa folga (nota do colunista: em Salvador, não; na Bahia de A TARDE a novela da Globo vence fácil com médias de 20 contra 15 pontos).

No entanto, acho incorreto acreditar que esses números foram apenas e exclusivamente mérito da Record. Também foram causados pela pretensiosa, medíocre e esquizofrênica Babilônia, e pela própria direção da Globo, com suas mudanças repentinas de história, abandono de roteiro e alterações inexplicáveis no rumo de personagens.

Tudo por conta da submissão da emissora aos chamados "grupos de análise", formados geralmente por um punhado de donas de casa noveleiras e bastante ciclotímicas. Talvez seja hora de a Globo repensar esses grupos, aliás.

Acontece que quando Dez Mandamentos acabar, em breve, a batata quente voltará para o colo da Record. A emissora aposta que Escrava Mãe, sua próxima novela, também vai "vingar". Não duvido. Mas terá o porte de público de Os Dez Mandamentos?

Além disso, é tolice subestimar A Regra do Jogo, que nestes primeiros dias já teve muitos momentos até fascinantes, além do "plus" com suas câmeras ocultas, suas tomadas diferenciadas e uma história bacana e sólida. Não, a novela de Carneiro e a direção de Amora Mautner também não estão reinventando a roda como, aliás, muitos colegas colunistas também vêm afirmando aos borbotões.

Mas, que é uma novela com o tal padrão Globo de qualidade, isso é. Coisa que Babilônia não foi. Quando Os Dez Mandamentos acabar, em vez de Escrava Mãe, talvez a Globo deva ficar mais ligada, isso sim, é com as ótimas novelinhas adaptadas por Íris Abravanel no SBT. Ali, de fato, já existe um novo e excelente padrão de qualidade. E também o público mais fiel possível para qualquer atração da TV: crianças.

