Após 'boom' na Copa, TV paga estagnou na Bahia

Entre 2012 e 2014, a TV por assinatura mais que dobrou na Bahia. Havia cerca de 250 mil assinantes em Salvador no ano em 2012, ano em que o mundo deveria ter acabado (segundo os mais incompetentes). No ano passado, pouco antes da Copa do Mundo, esse número já havia saltado para quase 500 mil assinantes. Bem, o mundo não acabou em 2012, mas o sonho das operadoras, sim...



Mercado atolado



Desde o fiasco brasileiro da Copa (hein? outro gol da Alemanha?), os baianos simplesmente pararam de assinar pacotes de TV paga. Nos últimos 12 meses, o volume de novas assinaturas foi de menos de 25 mil. Hoje há 523,9 mil pontos de TV por assinatura na Grande Salvador, uma região que conta com quase 1 milhão de domicílios e 3,65 milhões de habitantes.



O problema, porém...



...é que as operadoras já estão percebendo um novo e temível comportamento: cada vez mais assinantes pelo país estão trocando pacotes caros que assinavam até o ano passado por mais baratos. E muitas assinaturas dos caríssimos canais Première também vêm sendo canceladas...

Além disso...

... a pirataria cresce a "gatos", digo, olhos vistos. É um sinal claro que a crise econômica já atinge em cheio o orçamento das famílias baianas. Claro, qualquer um sabe que os primeiros cortes são sempre nos supérfluos.

Sem falar...

... no público que, em vez de comprar uma assinatura de TV por R$ 120 ou mais, cada vez mais prefere assinar Netflix, que não custa nem um quarto desse valor.



Os demais vizinhos



Parece pouco, mas Salvador, com seus quase 524 mil pontos de TV paga, tem mais assinantes que outras capitais como Recife (287,4 mil), Fortaleza (313,1 mil) e até mesmo a "sofisticada" Curitiba (479,0 mil). São Paulo tem 3,5 milhões de pontos de TV paga.



Curiosidades



Os queridos leitores de A TARDE querem saber alguns números bacanas do universo de assinantes em todo o país? Eu conto: 51% são mulheres; 8% são pessoas das classes mais pobres (D e E); 23% são da classe C1 e 17% da chamada classe C2. Os ricos e bem remediados (classes A e B) representam 52% dos assinantes. Em idade, 51% têm mais de 35 anos. A fedelhada de 4 a 11 anos representa relevantes 13% do público.



Ueba!



Está confirmada a terceira temporada do divertidíssimo e debochado Tá no Ar, de Marcelo Adnet, Marcius Melhem e Maurício Farias. Dentro da Globo, os detratores do melhor humorístico da TV aberta não tiveram sucesso em puxar seu tapete felpudo.



Não vai



Embora a Record negue veementemente, uma pessoa que se disse representante de Livia Andrade, a 2ª queridinha de palco de Silvio Santos (a 1ª é Helen Ganzarolli), tentou, sim, vender a moça para a nova edição de A Fazenda. Esta coluna teve acesso a uma longa troca de mensagens via celular entre pessoa da produção do programa da Record e Lívia, que agradeceu, mas recusou a sondagem.

