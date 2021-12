A ovelha morta, o cozinheiro acuado e os fascistas de sempre

A semana passada começou nas redes sociais com uma guerra de xingamentos, ofensas e até ameaças de morte contra um relativamente famoso apresentador. O alvo: Rodrigo Hilbert, marido de Fernanda Lima (Globo), do canal pago GNT.

Hilbert tem há cerca de quatro anos um programa no GNT (Globosat) chamado Tempero de Família. Na atração ele mostra seus (incríveis) dotes culinários, e de uma forma rara de se ver: além de bonitão, ele é carismático, articulado, engraçado e muito criativo. É um verdadeiro showman gastronômico, e muito melhor que a maioria que vemos por aí.

O programa também não fica no "frufru" básico dos reality shows. Hilbert já montou uma churrasqueira numa praia, onde alguém pescava em "tempo real" os peixes que ele ensinaria a assar. Também já convidou dona Teka, sua própria sogra, e fez em homenagem a ela uma língua (de boi) que ele batizou de "língua de sogra". Em outro episódio mostrou como preparar uma suculenta casquinha de siri. Ou ainda um prosaico quibe.

A página do Tempero de Família é uma das mais acessadas de todo o site do canal GNT.

Não parece grande coisa, mas lembrem-se que o canal já tem estrelas muito mais antigas ou conhecidas, como Rita Lobo e Bela Gil, sem falar na lendária neozelandesa Annabel Langbeinn, que já publicou 17 livros sobre culinária em todo o mundo.

Mesmo assim, a página de Rodrigo está sempre no topo do GNT - certamente pelo enorme carisma e didatismo com que ele ensina as receitas.

Churrasco

Na semana que passou, porém, Hilbert deixou o caldo entornar, o leite vazar, a chapa queimar (desculpem os trocadilhos) e gerou uma reação imediata de ódio: ele abateu (sem exibir a morte) um filhote de ovelha para ensinar como se faz um bom churrasco no sul do país.

Vamos entender: catarinense, filho de uma família instalada em uma cidade a quase 200 km de Florianópolis, Rodrigo cresceu em um ambiente onde as pessoas ainda colhem e abatem os alimentos que consomem. E o churrasco é um dos "pratos" básicos do interior tanto de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul.

Bastou erguer e exibir diante de câmera o corpo despelado da ovelha e Rodrigo passou a ser alvo dos fascistas e fanáticos de sempre na internet: escreveram que ele, seus filhos, sua mulher deveriam ser escalpelados na TV também, e de preferência ao vivo; que ele deveria ser morto a pedradas e ter o corpo jogado num chiqueiro para ser devorado por porcos.

A coisa foi mais longe: anunciantes "sensíveis" que estavam em negociação com o apresentador já pularam fora de contratá-lo. Até Fernanda Lima passou a ser ofendida nas redes sociais, pela gafe do marido.

Vejam, eu não defendo o abate animal, muito menos na TV. Pessoalmente, carne nunca me faz falta, e posso passar semanas comendo soja, castanhas e seus derivados. Também tenho compreensão (jornalística) que boa parte da devastação de áreas férteis do mundo todo é culpa do consumo exagerado de carne: especula-se que a humanidade ocupa muito mais áreas para plantar vegetais que servirão de ração animal do que ao nosso próprio sustento. Não duvido.

Mas ninguém ameaçou Hilbert e sua família de morte quando ele ensinou a fazer uma paleta de cordeiro (ora, ora, a carne já estava preparada sobre a bancada). Também não ouvi protestos veementes quando detalhou como fazer uma soberba caldeirada de caranguejo e peixe (ah, não são animais fofos como uma ovelha!).

Até hoje espero para ver se alguém desejará sua morte depois que ele ensinou o preparo de um franguinho recheado com farofa de miúdos (ué, frango não é bicho?). Nada disso.

Hilbert e sua produção cometeram, sim, um erro crasso, e como colunista de TV não tenho dúvida alguma disso. Burrada. Mancada. Tiro no pé.

Mas, daí, desse erro, a ser trucidado e até ameaçado de morte com sua família pelos cada vez mais onipresentes fascistas na internet, é outra conversa. Porque a maioria dessa gente se finge de "sensível", de "esclarecida", de moralmente superior. Mas não passa de um grupo de tapados dissimulados. Defendem os animais, mas - ora vejam - também a morte até de crianças (lembram o que falaram dos filhos de Luciano Huck depois do acidente aéreo que sua família escapou?). Definitivamente não dá para levar a sério idiotas assim. E o país está abarrotado deles.

Cheiro de queimado

Esta semana começou outra temporada de Masterchef, que, de cara, registrou a pior audiência de estreia desde a primeira edição. Vai ser daí pra pior, eu temo, porque o programa desta vez vai durar seis (!) meses. O que a Band tem na cabeça?

