13% dos lares baianos 'dormem' com TV ligada

E eu pensava que só eu sofria de insônia crônica! Nananana... Dados do Ibope obtidos com exclusividade por esta coluna apontam que cerca de 13% (para ser preciso, 12,8%) dos aparelhos de TV na Grande Salvador permanecem ligados entre meia-noite e 6h diariamente...

Poderíamos pensar...

...portanto que a Bahia tem um dos maiores índices de "notívagos" do país, certo? Errado. Sabemos que não há apenas insones diante da TV. Muita gente dorme (e alguns até babam) com a TV ligada a noite toda. Como se a conta de luz já não estivesse cara o bastante!

Um público ligadão

...Na média geral das 24 horas, o número de TVs ligadas em Salvador é de 36%. A faixa em que há mais baianos ligados, obviamente, é o horário nobre: 58,7% de TVs ligadas entre 18h e 0h. A segunda faixa mais assistida é da que vai das 12h às 18h: 44,4% de TVs ligadas; a seguir vem o horário que vai das 6h ao meio-dia (28%); e por fim madrugada (12,8%).

O ranking baiano

Eis o ranking de audiência e de share das principais emissoras abertas na Bahia (média das 24 horas do dia): 1º) Globo: 12,9 pontos e 35,8% de share (share é a participação de cada emissora, em %, no universo de TVs ligadas); 2º) SBT: 5,4 pontos e 15,1% de share; 3º) Record: 4,8 pontos e 13,2%; e Band: 1,5 ponto e 4,3%

Vale dizer...

Boa parte dos 0,6 décimos de ponto de ibope que o SBT tem à frente da Record tem origem nas madrugadas. Como a Record dedica essa faixa inteira apenas à programação religiosa, o SBT se aproveita disso e chega a abrir quase o dobro do ibope e do share da Record. No fim, na hora de calcular a média das 24 horas, isso faz uma diferença enorme em favor da TV de Silvio Santos.

Adendo

Procurado em sua sede, em São Paulo, o Instituto Ibope, por meio de sua assessoria, confirmou os números e dados desta coluna.

Sucesso de público

O telejornal Bahia no Ar, da TV Record, registrou audiência histórica em julho. Terminou o mês empatado com a Globo em primeiro lugar. Atingiu média de 8 pontos (na Bahia cada ponto vale mais ou menos por 10 mil domicílios sintonizados, tendo cada casa em média 3,3 habitantes). Ei! Não me pergunte como pode existir 0,3 de um habitante; isso é uma média determinada pelo Ibope de acordo com dados do Censo do IBGE.

A propósito...

...no horário do Bahia no Ar, o terceiro "canal" mais assistido (depois de Record e Globo, respectivamente) na Bahia é a TV paga, com 5 pontos de média. O SBT só vem em terceiro, com 4 pontos.

Cinco pipocas

...Simplesmente maravilhoso e comovente o novo filme de Regina Casé, Que Horas Ela Volta?, prestes a estrear nos cinemas de todo o Brasil. A despeito de alguns críticos ufanistas e melindradinhos, a verdade é que assistir a um filme brasileiro de qualidade - nem me falem naquelas comédias idiotas -, hoje em dia, é algo cada vez mais raro. E nota 11 para Casé pela atuação.

Pergunta

...Por que o canal pago Paramount não inclui em sua grade (repetitiva) alguns de seus seriados antológicos, como Cheers, Frasier e Becker? Pelo amor...

Ara...

... Jô Soares não deverá manter seu talk show em versão diária na Globo em 2016. A emissora estuda exibi-lo só em dois ou três dias da semana. Nos demais dias haveria revezamento de outros programas. Quiçá alguns filmes. É uma pena. Jô é um dos mais completos artistas (e possivelmente a maior inteligência) da TV brasileira.

